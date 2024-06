Las palabas del jefe de LaLiga española en apoyo a Vinicius Jr.

Posteado en: Deportes, Titulares

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró que Vinicius Jr, delantero brasileño del Real Madrid, es atacado con insultos porque “es un líder contra el racismo”, y destacó su labor ya que sin él “se olvidarían muchos temas”

“Si no fuese líder a lo mejor sería menos atacado, pero menos mal que hay lideres que deciden llevar esta bandera, porque si no se nos olvidarían muchos temas. Tiene ataques porque es un líder contra el racismo y se expresa con claridad y, por eso, es embajador de la FIFA contra el racismo”, dijo el presidente, en un acto en la sede de LaLiga donde se oficializaba la unión entre el organismo deportivo y el Ministerio de Inclusión para combatir al racismo al que también acudió la ministra Elma Saiz.

Tebas subrayó que propondrá ser al brasileño embajador de la competición cuando se retire y expresó que denunciaron un insulto racista en Pamplona sin que el jugador lo hubiese escuchado.

“En Pamplona hubo un insulto racista a Vinicius que el ni lo oyó y se enteró después. Nosotros lo denunciamos porque no se puede mirar a otro lado y hay que convencer a los clubes, a los equipos y al entorno de que hay que ser activo para acabar con esto”, señaló el presidente, quien, al mismo tiempo, advirtió que mientras haya un racista, “hay que combatirlo”.

“Con que haya un caso hay racismo y tenemos que anularlo y luchar contra eso. No me gusta generalizar, porque seríamos injustos con muchos que no son racistas, pero en España falta una concienciación de que los buenos tenemos que luchar contra los malos”, expresó.

“Yo pienso que no somos un país racista. Que hay conductas racistas es evidente y no las enumero por la cantidad. Mientras haya un español o un no español que se siente mal por sus insultos hay racismo y hay que combatirlo”, añadió el presidente de LaLiga, que afirmó que “falta un pelín más” para intentar acabar con esta “lacra”.

Asimismo, Tebas, que señaló la posibilidad de crear una entidad propia para las personas afectadas por racismo para que se sientan acompañados en el “aspecto psicológico y jurídico”, ensalzó la herramienta ‘MOOD’ para monitorizar discursos de odio en redes sociales.

“La herramienta ‘MOOD’ nos va a servir para diseñar estrategias y nos va a dar unos resultados que pueden ser hasta geográficos y para conocer qué tipos de insultos se hacen según la edad. Todo eso nos va a servir para adecuar una estrategia especial en ese aspecto comunicativo”, comentó.

EFE