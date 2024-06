“Pánico”: Dramática portada de la revista Time tras desastroso debate de Biden

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La revista estadounidense Time reaccionó al debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump con una portada protagonizada por el presidente y el título “Pánico”.

lapatilla.com

De acuerdo a Time, los demócratas están alarmados por la actuación de Biden y por lo que sucederá en las elecciones.

Mediante una publicación en redes sociales, Time citó que “las cosas están oscuras” para este partido.

La publicación refleja la sensación dejada entre miembros del Partido Demócrata, quienes admiten que la presentación de Biden fue un desastre.

Según Time, existe pánico dentro del partido e incluso la posibilidad de cambiar al candidato presidencial debido a las dudas sobre la capacidad de Biden para liderar una campaña competitiva.

El artículo al que remite la portada plantea si sería posible sacar a Biden de la papeleta o si lograría cruzar la meta con un candidato “profundamente defectuoso“, contrario a lo planeado originalmente por Biden y su equipo.

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n

— TIME (@TIME) June 28, 2024