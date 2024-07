El pico viral de Scaloni y el utilero de Argentina: “No fue consentido…” (Video)

Posteado en: Deportes, Titulares

Argentina ganó en penaltis a Ecuador y ya está en las semifinales de la Copa América. Pese a que Messi falló su penalti, la realidad es que el combinado argentino está dando síntomas de ser la gran favorita y podría verse las caras contra Brasil en una hipotética final. Más allá del emocionante triunfo, también hay que destacar una anécdota extradeportiva que ocurrió cuando el árbitro pitó el final del partido. Mario De Stéfano, el utilero de la ‘Albiceleste’, se dejó llevar por la pasión del momento y le plantó un beso en los labios a Lionel Scaloni.

“Fue de chiste, a ‘Marito’ lo conozco de toda la vida, me vino a saludar y bueno… es lo que hay. Es un tipo entrañable y estaba muy contento y yo la verdad que no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, explicó el técnico de Santa Fe.

A Scaloni le enseñaron las imágenes y le advirtieron del tirón mediático de las redes sociales, Scaloni se unió a la broma y aseguró que “no fue consentido, ¿eh?”.

Esta anécdota recuerda mucho al pico de Rubiales a Jennifer Hermoso que le costó el puesto de presidente de la RFEF. Sin embargo, hay muchas quejas sobre el hecho de que al ser entre hombres se tome a risa. “¿Esto es una posible violación? Solamente pregunto…”. “Rubiales sí se formó la mundial y aquí no…”. “Ya vale… ahora normalidad no me lo creo yo esto”, dijeron algunos usuarios.

Scaloni está en un momento espectacular. Y es que, tras lograr ganar la Copa América y el Mundial, ahora solamente tiene pendiente el resto de repetir los títulos y hacer historia. De momento, el camino pinta bien tras esta victoria.