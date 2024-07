Casi 500 mil migrantes han recibido parole humanitario en EEUU

Al menos de 495,000 migrantes han recibido el parole humanitario en los Estados Unidos (EE.UU.), informó el periodista Bill Melugin, reportero de Fox News, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Por EVTV

Melugin señaló que, un informe reciente del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encontró que ningún componente/agencia de ese organismo ha estado rastreando el vencimiento de las concesiones de parole humanitario.

También señaló que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tendrá la mano de obra ni los recursos para encontrar y deportar a aquellos que terminen quedándose más tiempo del tiempo exigido, y se encuentren ilegalmente en los EE.UU.

La administración Biden está permitiendo la entrada a EE.UU. de hasta 30.000 inmigrantes al mes a través de ese controvertido programa que beneficia a inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses y venezolanos.

NEW: Per newly released CBP data, just under 495,000 migrants have flown into the U.S. and have been paroled into the country via the Biden admin’s controversial CHNV mass parole program for Cubans, Haitians, Nicaraguans, & Venezuelans since the program first started in late 2022…

— Bill Melugin (@BillMelugin_) July 16, 2024