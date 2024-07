El País: Las dudas sobre si el chavismo aceptaría una derrota mantienen en vilo a la oposición en Venezuela

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

Nadie sabe con seguridad cómo va a amanecer en Venezuela el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales. El candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, puntúa en las encuestas más fiables por encima del actual presidente, Nicolás Maduro. En condiciones normales, el traspaso de poderes entre un presidente saliente y otro entrante sería una mera formalidad institucional, pero en el contexto en el que se encuentra Venezuela resulta una incógnita. Los opositores vislumbran una clara oportunidad de cambio en el país después de 25 años de chavismo y dan casi por segura su victoria. Al mismo tiempo, se preguntan si la revolución bolivariana, que ahora mismo controla todos los resortes del Estado, aceptaría una derrota y dejaría que, en enero del año que viene, alguien distinto a Maduro entrase por la puerta del Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno.

Por Juan Diego Quesada / elpais.com

Edmundo González ha recibido casi todo el capital político de María Corina Machado, la líder opositora vetada electoralmente por el oficialismo. Machado se recorre estos días el país promoviendo el nombre de González, que hasta hace poco era diplomático desconocido que había pasado toda su vida en la trastienda del poder. Edmundo repite en campaña que ejecutará una transición ordenada, sin traumas ni revanchismo. En la oposición cunde la idea de que hay que facilitar una salida al chavismo, al que le preocupa que una vez deje la presidencia puedan investigar este cuarto de siglo atrás. Sobre el propio Maduro pesa una recompensa de 15 millones de dólares que ofrece la DEA.

Presidentes de otros países como Gustavo Petro o Lula Da Silva han promovido, sin éxito por ahora, la firma de un acuerdo político que marque las pautas de los días posteriores a la votación. En los acuerdos de Barbados, firmados a finales de 2023, se dejó por escrito la voluntad de que se respete el resultado electoral. Sin embargo, no son pocas las voces que reclaman que en estos 11 días que restan se sienten González Urrutia y Maduro en la misma mesa y firmen un compromiso de aceptación de resultados. En realidad, todos esfuerzos están enfocados en una sola cosa: que el chavismo, de producirse, aceptara la derrota y facilitara una transición.

Maduro y su entorno han emitido señales contradictorias. El presidente insiste en estos días de campaña que él representa “la paz”, como si en Venezuela hubiera un conflicto con actores armados como en el caso de Colombia. En un discurso dirigido a unos policías este martes, el presidente ha asegurado: “La ultraderecha en su desesperación, porque están perdidos, (…) quieren buscar una tragedia, una hecatombe”. En un vídeo de días atrás, en la frontera, dice estar preparado para evitar “una invasión” mientras los límites del país, sin especificar quién protagonizaría el asalto. Aunque el chavismo tiene el control policial, militar y de inteligencia se ha instalado en la narrativa de que se enfrenta a poderes superiores desestabilizadores. El vicepresidente del PSUV -el partido oficial, Diosdado Cabello, dijo este martes en un acto: “Ya basta de odio, señores de la extrema derecha; basta de estupidez política, Venezuela quiere vivir en paz”. Cabello presenta desde hace años un programa de televisión llamado Con el mazo dando, en el que fustiga con palabras gruesas a los opositores y ataca a cualquiera que opine de Venezuela, como el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, que dijo esperar que se desarrollasen unas elecciones justas y libres.

Semanas atrás, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, aseguró que la revolución continuará “pase lo que pase”. Sin embargo, Freddy Bernal, gobernador del estado de Táchira, dio una entrevista al medio Primera Página en la que dijo algo que ha sorprendido a muchos: “Nosotros cada vez que hemos perdido hemos entregado, en el supuesto negado que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del talante democrático del presidente Nicolás Maduro y de nosotros”. Esas palabras de uno de los políticos más cercanos a Maduro corrieron como la pólvora en mensajes de WhatsApp. Se leyeron como una puerta a que el chavismo acepte una posible derrota en las urnas. “Si se anuncia la victoria de Edmundo González es porque (el oficialismo) decidió dejar el poder. Luego queda con todo el resto de las instituciones en las manos y seis meses con el ejecutivo para negociaciones”, explica Félix Seijas, de la firma encuestadora Delphos.

Para él, resulta evidente que Maduro no quiere dejar el poder. “Pero si se anuncia la victoria de Edmundo es que no le quedó otra alternativa de menor costo”, añade. En cambio, Antonio Ecarri, candidato presidencial opositor que no se ha unido a Edmundo, cree que el chavismo está preparado para desalojar la Presidencia. De hecho, considera que el debate es otro: “El problema es la gobernabilidad. El mejor favor que se le puede hacer a Maduro es que le suceda un gobierno débil. Venezuela debe abrirse a pactos de Estado”. Esa corriente de opinión toma fuerza estos días: los partidos de todo espectro, según este supuesto, deben gobernar juntos, e incluso incluir a algunos sectores del chavismo.

Para Elias Pino, historiador y exdirector de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, la situación ha cogido por sorpresa a la cúpula del Gobierno: “El régimen ha sido sobrepasado por los acontecimientos. No esperaba una respuesta tan masiva y contundente de la sociedad, ante la cual todavía no ofrece señales de un movimiento enfático. Ataca situaciones específicas según se van ellas desarrollando, sin mostrar la disposición de terminar de una sola vez con el proceso. Se les ha hecho tarde para darle la patada a la mesa, demasiado tarde, y ahora esa patada les saldrá demasiado cara”. Se refiere, sin verbalizarlo, a una suspensión de las elecciones, una posibilidad continúa en el ambiente incluso estos días. En el pasado, Maduro dijo que no habría elecciones libres si “Venezuela no estaba libre de sanciones”.

El tiempo se echa encima. El politólogo John Magdaleno resalta que el oficialismo se encuentra en una situación límite -la posibilidad real de perder en las urnas- y que parece quedarle poco margen de maniobra. “Sobre todo si el resultado final sugiere una brecha de más de 10 puntos porcentuales a favor de la oposición. Las encuestas más recientes y creíbles están localizando la brecha de intención de voto entre 25 y 27 puntos porcentuales de ventaja para González Urrutia. Pero, atención, los actores políticos no siempre se comportan “racionalmente”, si entendemos por tal cosa adecuación de medios a fines. Veremos qué sucede”, acaba.