“Maté a nuestra hija”: su esposa lo encontró jugando PlayStation y él le reveló lo peor

La muerte de una niña de 2 años por culpa de su padre, Christopher Scholtes, sacudió la normalidad del estado de Arizona, en los Estados Unidos.

Por: Clarín

Cuando Erika, la esposa de Scholtes y madre de la pequeña Parker, encontró a su pareja jugando a la consola de videojuegos Playstation, preguntó por su hija y se enteró de lo peor: Christopher la había dejado olvidada en el auto.

Tras hacer las compras, el hombre había dejado a Parker descansando en su Acura MDX porque no quería despertarla. La niña permaneció allí casi tres horas y media sufriendo 42 grados de temperatura.

En una serie de mensajes entre Erika y Christopher que llegó a manos de la policía de Arizona se puede leer:

E: “Te dije que dejaras de dejarlas en el automóvil. ¿Cuántas veces te lo dije?”.

C: “Bebé, lo siento. Nuestra familia… ¿Cómo pude hacer esto? Maté a nuestra hija, esto no puede ser real”.

A dad in Arizona has been charged with murder after leaving his daughter in a hot car for 3 hours. Christopher Scholtes (37) said that he did not want to wake his daughter up in the middle of her nap, and the vehicle was running with the AC on when he went inside. Parker Scholtes… pic.twitter.com/zier0Wk0Oh

— Rose (@901Lulu) July 14, 2024