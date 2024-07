Denuncian irregularidades en la instalación de las mesas de votación en Ciudad Guayana

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Este viernes 26 de julio inició la instalación de las mesas de votación en los distintos centros del país. En el caso de Ciudad Guayana, esta se hizo en medio de varias irregularidades y una de estas ocurrió en la Unidad Educativa Francisco Guédez de Bella Vista, parroquia 11 de Abril en San Félix.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

“El primer teniente encargado del Plan República no dejó ingresar a los testigos de mesa en la instalación de dicha mesa, de dicho centro. Él dice que tiene una orden de arriba”, señaló uno de los denunciantes en un video.

Otra de las irregularidades fue en la Escuela Básica Unare II, en Ventuari en Puerto Ordaz. “Llegó un representante del CNE a sacar a los testigos, pero de acuerdo a la ley y en coordinación con el Plan República, se permitió que observaran el proceso y quedaron las 9 mesas instaladas”, señalaron.

Mientras que en el sector de Doña Bárbara en San Félix, específicamente, en el Centro Jardín de Infancia Lucerito, las mesas quedaron instaladas con muchas irregularidades.

“No se respetó la hora de instalación, lo cual hace que los testigos acreditados por la MUD no estuvieran presentes en el proceso de instalación y verificación de la máquina. El material electoral llegó incompleto faltando un sobre. No se me permitió el uso de mi teléfono donde no hay una ley que no prohíba (solo está prohibido tomar fotos). Impresionante la cantidad de milicianos jamás vista en un proceso electoral de verificación”, denunció Ángel Monroy, testigo principal acreditado por la MUD.