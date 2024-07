“Merezco respeto”: Alicia Machado se confiesa tras su salida de Top Chef VIP 3

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Alicia Machado se quedó a las puertas de la final de Top Chef VIP 3. La exitosa actriz y empresaria venezolana puso punto final anoche a su participación en la tercera temporada de la competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos. “Ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy contenta. Me siento muy agradecida”, expresa a People en Español.

Por People

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Machado se convirtió en una de las indiscutibles protagonistas de la edición debido a las fuertes diferencias que tuvo con varios de sus compañeros, entre ellos el español José María Galeano.

“Yo diría más bien que han sido algunos compañeros contra mí en el sentido de que han querido que yo haga lo que ellos quieren, cosa que no va a pasar porque yo soy una mujer madura que entro a un proyecto a trabajar y a dar lo mejor de mí y yo también trabajo en función de mis intereses, no trabajo en función de los intereses de mis compañeros”, deja claro.

La actriz considera que hay personas dentro de la competencia que han buscado incomodarla para “despertar esta Alicia Machado que creen que soy” pero “que nunca he sido”.

“Algo que ha pasado en el programa es que entraron varias personalidades que no se dieron el tiempo de saber con quién estaban trabajando y yo creo que es importante cuando uno entra a trabajar a un proyecto saber con quién trabajas. Estos chicos son chavos nuevos de generaciones nuevas que no saben con quién están trabajando, entonces yo creo que también merezco respeto”, señala. “Así como soy criticada porque ya estoy vieja según las redes también estoy vieja para que me respeten y para que me traten como una señora, como lo que soy, con los casi 30 años de trayectoria que tengo”.

Machado también tuvo un fuerte desencuentro en su día con ‘El Puma’ que generó mucha polémica en las redes sociales y acaparó titulares en un sinfín de medios de comunicación.

“Con respecto a El Puma esa es una relación de muchos años, de mucha amistad, de mucha familia. Yo no le permití ni a la producción ni a mis compañeros ni al público ni se lo voy a permitir tampoco a los medios que se metan ahí… Yo siempre me he mantenido muy distante, he tratado de proteger siempre mi vida personal de mi trabajo, estoy en todo mi derecho. Y yo tengo una relación con El Puma muy bonita, de mucho amor, de mucha amistad, de muchos años, no solamente con él, con su familia, con su esposa, con su hija”, dice. “Ahí pasó algo que se le dio más relevancia de lo que realmente tuvo. Él y yo seguimos teniéndonos mucho cariño, mucho afecto”.

Lea más en People