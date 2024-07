Sorpresa total: Robert Downey Jr. regresará para Avengers, pero como este icónico villano

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Robert Downey Jr. regresa al fin al Universo Cinematográfico de Marvel. El eterno actor de Iron Man vuelve a la saga tras la muerte de su personaje en Vengadores: Endgame allá por 2019. La noticia ha llegado por sorpresa en el panel del estudio de la San Diego Comic-Con 2024. Kevin Feige fue el encargado de dar las novedades sobre la compañía y, entre ellas, llegó el anuncio del retorno del actor. Lo hace, además, después de haber ganado el Oscar por su papel en Oppenheimer.

Por: Hipertextual

Eso sí, esta vez Downey Jr. no va a ser Tony Stark. El legado del personaje es el más importante del UCM pues fue el primer personaje que abrió la franquicia en 2008. Y su sacrificio quedará intacto porque, en esta ocasión, el intérprete se meterá en la piel de un villano. Robert Downey Jr. será el Doctor Doom (Doctor Muerte). Su debut llegará en la quinta película de los Vengadores.

El filme, que antaño iba a titularse Avengers: The Kang Dynasty, sufrió un importante cambio de planes después de que Jonathan Majors fuera declarado culpable de maltrato en su mediático juicio y Marvel le despidiera. La compañía necesitaba encontrar la manera de reconducir la situación. Y la gran solución ha sido repescar a su actor fetiche, al favorito de todos los fans. Primero se desveló la llegada del Doctor Doom a la película. Y una persona subió al escenario con su máscara y un traje verde. Al quitársela y mostrar su rostro, el público estalló de alegría.

“New mask, same task.”

Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024