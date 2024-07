El momento en que Willson Contreras estalló en llanto tras despachar jonrón y recordar la situación en Venezuela (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El venezolano Willson Contreras de los Cardenales de San Luis no pudo contener las lágrimas luego de conectar un jonrón durante la tarde del domingo mientras que en su país natal, Venezuela, se llevan a cabo unas elecciones presidenciales para definir el próximo presidente de dicha nación durante los próximos cuatro años.

Por: El Fildeo

Willson Contreras, quien vive entre lujos y una buena vida dentro de lo que cabe, no puede dejar de sentir empatía por los millones de paisanos que debido a la crisis que hay en Venezuela la están pasando mal allí o tuvieron que emigrar de manera irregular en busca de una mejor vida. Tal parece que Contreras, de 31 años, espera que eso cambie al final de estas elecciones.

El veterano disparó un tremendo jonrón en la parte baja de la primera entrada ante los Nacionales de Washington, así que luego de recorrer las bases y llegar al dugout, no pudo contener sus lágrimas y por suerte, recibió el consuelo de unos de sus compañeros en medio de las cámaras, fanáticos y más.

Lo que dijo Willson Contreras después del juego

Como era de esperarse, Willson Contreras fue abordado por los medios para hablar sobre la situación y ahí fue donde este tuvo la oportunidad de abrirse con los medios.

Willson Contreras says his emotional reaction in the dugout to his home run came as he thought about his native Venezuela, expressing his thoughts on a Sunday election and the future of his country.

"You just pray for the good of everybody." pic.twitter.com/a1faJO7eor

— Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) July 28, 2024