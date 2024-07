“Tristeza y decepción”, las sensaciones de los venezolanos en San Francisco tras resultado electoral

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Venezolanos radicados en San Francisco expresaron su profunda “tristeza y decepción” tras conocer los resultados de las recientes elecciones, que “confirmaron” la reelección de Nicolás Maduro. Los invade el mismo sentimiento que cuando tuvieron que dejar su país y su familia en busca de un futuro mejor en otro.

Por La Voz de San Justo

Lis Porras (24), como muchos de sus compatriotas, cuestionó la transparencia del proceso electoral del domingo en su nación de origen. “Es el mayor fraude en la historia de Venezuela, sin embargo, era algo que se podía esperar ya que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como las fuerzas armadas son manejadas por el chavismo, cuando tendrían que ser entes que no deben apoyar ningún partido político; ellos están a merced de la dictadura”.

Con voz, pero sin voto

Igual que le ocurrió a Lis, muchos venezolanos en el extranjero no pudieron votar. “La gran mayoría de los venezolanos en el exterior no pudimos votar porque cuando empezaron las campañas presidenciales, este mismo CNE agregó una cantidad de trabas para impedir el voto; por ejemplo, tener pasaporte vigente, cuando muchos salieron sin pasaporte porque además de ser uno de los más caros del mundo es de los más difíciles de tramitar o pagar en la embajada una cantidad de dólares para realizar cambio de domicilio, es decir, es algo casi imposible de lograr, muchos lo hicieron y no se les pudo actualizar el domicilio o no les ha llegado el pasaporte, por esa razón millones no pudieron participar de la elección”.

Con esa frustración, es difícil para Lis avizorar un futuro esperanzador para su país. “Venezuela está en la calle reclamando y protestando para que se revele la verdad, es posible que cedan o que masacren al pueblo, pero de lo que sí estoy segura es que nuestra líder María Corina Machado y el candidato legalmente electo Edmundo González Urrutia, tienen todas las actas donde constan con los verdaderos resultados”, le dijo la joven a LA VOZ DE SAN JUSTO.

