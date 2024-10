El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de octubre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries:

Es un día para ser prudente con el dinero. Si bien es cierto que puedes darte alguno que otro lujo, también lo es que debes ahorrar. Diciembre será un mes de altibajos económicos y grandes gastos que sólo podrás sobrellevar con éxito si eres prudente.

Tauro:

No te amilanes ante la adversidad. Si te caes, le levantas, siempre lo has hecho. ¿Porque piensas que ahora sería diferente? Encuentras alguno que otro detractor en contra de tus ideas y por momentos piensas ¿Estoy en lo correcto? ¿Las pongo en acción?. Nuestro consejo es: si crees en algo apuesta por ello y hazlo con seguridad.

Géminis:

Cuando creías que tenías todo a tu favor, surge un problema y sientes que nada se dará. Olvídalo, no es el fin de esta historia, al contrario, aún hay mucho por hacer. Reorganízate, reinvéntate y ponte en marcha, seguro de que lo mejor está por venir.

Cáncer:

Lo que no funciona debe dejarse de lado. Y nos referimos a cualquier área de tu vida. Si es un amor y no aporta ¿para que mantenerlo? Si es un trabajo y ya no te gusta o te estanca, es hora de buscar otro o quizá cambios en el mismo. También aplica en la salud, si no te sientes bien, ve a un doctor y busca el origen y soluciónalo.

Leo:

Hoy estás más contradictorio que nunca. Por un lado tienes el ego a mil, a tal punto que ni tú mismo te soportas, y por otro das muestras de una humildad que conmueve. Puedes ser la persona más colaboradora del mundo y ser empático a la vez, entre más alineadas estén tus intenciones con tu actitud, mejor.

Virgo:

De pronto, de la nada, surgen ideas increíbles y acertadas que pueden ayudarte a crecer. ¿El problema? Es que no son tan fáciles de poner en práctica. Necesitas valerte de varias herramientas y perfeccionar la estrategia que usarás antes de seguir adelante. ¿Que es mucho trabajo? Probablemente, pero valdrá el esfuerzo.

Libra:

Hoy es el día para ponerse las pilas y establecer nuevas reglas en el juego. Actívate con tus metas y hazlo ya, porque para después es tarde y no puedes permitir que la procrastinación tire por la borda todo lo que quieres lograr. Hay mucho que hacer, así que crea un orden, una estructura, entrevístate con las personas adecuadas y adelante.

Escorpio:

El trabajo se ha acumulado y no vale perder el tiempo quejándose. Buscas ayuda extra y en un tres por tres te pones al día. Haces varias cosas a la vez y todas las haces a la perfección, algo que no sorprende en mi absoluto, porque tus capacidades son infinitas.

Sagitario:

Día de decisiones. Planeas un viaje que determinará el resto del año. Es hora de empezar una nueva historia y lo sabes, porque has esperado este momento desde hace mucho. Puedes escribirla a tu antojo, pero tendrás que ser muy realista. Pisar tierra es la clave.

Capricornio:

Tiendes a tomar decisiones definitivas. Es o no es, los puntos medios no funcionan o por lo menos no lo hacen para ti. No estás dispuesto a conformarte, porque quieres llegar a la cima y lo más importante: sabes que puedes llegar. Lo lograrás, siempre y cuando des un paso después de otro.

Acuario:

Estás un poco voluble. Te irritas por lo más mínimo y es que probablemente estás demasiado cansado. Necesitas hacer un break, dormir desde temprano y relajarte, pero sobretodo suelta. Trabaja en lo que está en tus manos, y lo que no lo esté, libéralo.

Piscis:

Eres sensible y cualquier cosa te afecta demasiado. Te tomas todo demasiado personal y te alejas de quienes te aman sin mediar palabra. Hoy es un día de hablar, de expresarse, de abrir el corazón, de aclarar dudas, y sobretodo, de no permitir que nada ni nadie te saque de tu centro de paz