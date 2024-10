El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 28 de octubre de 2024

Posteado en: Astrologia

Aries:

El éxito es subjetivo y depende de lo que persigue cada persona. Para algunos el éxito se mide con tener una relación estable, para otros negocios o trabajos prósperos, otros lo basan en viajar y divertirse y otros lo quieren todo. Cada caso es respetable. En ocasiones ansias tener éxito, pero no defines bien que pasos debes dar, sólo sabes que quieres llegar. A partir de hoy crea un plan realista y llévalo a la práctica de inmediato.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Tauro:

Se tu mismo y has lo que te guste, a tu ritmo y a tu manera, sin que te importe y afecte lo que digan o piensen los demás. Con qué tú seas feliz, basta. No hay nada como levantarte cada mañana dispuesto a conquistar tu propio mundo, amar a quien quieras y trabajar en lo que desees, simplemente porque es parte de la vida que quieres para ti.

Géminis:

A veces vemos al de la lado, a quienes publican en redes sociales o a quien sea y nos comparamos y queremos ser como ellos. No nos damos cuenta que ser diferente puede hacernos destacar. No temas ser diferente. Tú eres tú y ser tú te ha costado esfuerzo y dedicación, experiencias y aprendizajes. Hoy surgirán ideas que te ayudarán a destacar y aunque puede que en este momento no tengas las condiciones para implementarlas, igual podrás hacerlo más adelante.

Cáncer:

No permitas que las malas intenciones de otros te impidan hacer lo que tienes dispuesto para hoy. A palabras necias, oídos sordos, y ante los problemas soluciones, sin más. Hoy tendrás que enfrentarte con alguien para poner en acción una decisión, pero si estás seguro de que es lo que quieres, adelante y contra el mundo, si es necesario.

Leo:

Cada uno vive el amor a su manera. Algunos lo viven libremente, otros prefieren ser más discretos. Sea como sea que te guste expresar tus sentimientos no tiene que ver con qué ames más o que ames menos. Lo que siempre debes tener claro, es que sólo debes aceptar relaciones que sean recíprocas. Amar y ser amado es la clave, de resto no funciona.

Virgo:

Hoy te dan el valor que mereces como consecuencia de tus esfuerzos en el trabajo. Cómo es costumbre en ti, buscas la excelencia en todo lo qué haces y eso te acerca más al éxito. Obtienes reconocimiento por tu labor, y debes celebrarlo, pero no te conforme. Si vas por más, lograrás sobrepasar tus propias expectativas.

Libra:

Puede que tengas que hacer las pases con alguien que no te inspire confianza. Lleva la fiesta en paz pero mantente alerta y sobre todo, mantén distancia. Limar asperezas, nada tiene que ver con ser parte uno de la vida del otro. Que nada te tome desprevenido, porque guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado.

Escorpio:

Piensa en positivo. Hay días buenos y otros que no son tan buenos y hoy podría no ser tu día ideal, pero no importa, todo pasa y todo se supera y te presente los problemas de hoy serán las anécdotas de mañana. Cero drama, Escorpio. Vive la vida como venga, sin que te afecte demasiado.

Sagitario:

Te equivocaste, reconócelo, pero no te hundas en el drama. Ya tuviste tu experiencia y aprendiste que hacer y que no, así que la próxima vez lo harás mucho mejor. La vida es ensayo y error y así nos caigamos mil veces, nos levantaremos mil más. La aceptación es lo más importante.

Capricornio:

Si lo intentas una y otra vez y no se concreta, detente un momento y reflexiona que tan probable es llegar a esa meta. Puede que no sea la que te conviene y que la que te depare el futuro sea mucho mejor o también puede ser que no es el momento. Analiza bien la situación y llega a conclusiones objetivas.

Acuario:

Abuso de poder. Sientes que otros quieren imponerse y no estás dispuesto a ceder. Te resistes y caes en una lucha silenciosa y agotadora. Olvídate de eso Acuario. No desperdicies tu energía en lo que no vale la pena. Si te conviene, cede. No permitas que tu orgullo te controle. Y si no te conviene, simplemente déjalo pasar.

Piscis:

Le das vueltas a una idea hasta que este lo suficientemente madura como para exponerla. Eres brillante y hoy, una vez más, demuestras que puedes asumir cualquier responsabilidad. Te ganas a pulso el respeto que te mereces y sin mucho ruido te disponer a lograr una nueva meta.