Jamie Foxx aclaró en un show de Netflix si Sean “Diddy” Combs causó su hospitalización

Jamie Foxx abordó durante su espectáculo reciente la especulación de que Sean “Diddy” Combs podría haber estado involucrado en su hospitalización de 2023, según indicaron testigos que asistieron a las grabaciones de su especial de Netflix, What Had Happened Was. Durante el evento, que tuvo lugar entre el 4 y el 6 de octubre en el Alliance Theatre de Atlanta, el actor comentó sobre los rumores que vinculan a Combs con su hospitalización, aunque sus declaraciones generaron distintas interpretaciones entre el público.

El productor y videógrafo Choke No Joke afirmó en una entrevista con Comedy Hype que asistió a dos de las tres presentaciones y que Foxx hizo comentarios directos sobre Combs durante sus actuaciones. Según Choke, Foxx dijo en el show: “Diddy fue responsable de lo que me pasó y yo fui quien llamó al FBI en su contra”.