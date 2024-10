Informe de energía y petróleo: Israel e Irán, sin querer queriendo

Posteado en: Actualidad, Economía

La tensa espera a la reacción israelí a los ataques iraníes mantuvo el mercado con volatilidad. Los precios se tambalearon a mitad de semana

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por Juan Szabo y Luis A. Pacheco en La Gran Aldea

En una semana llena de incertidumbre alrededor del muy esperado, aunque impredecible, ataque israelí a Irán, los precios del petróleo registraron una ganancia semanal en la ola del riesgo geopolítico. Pero solo horas después del cierre de los mercados, se dilucidó la duda. En la madrugada del sábado 26 de octubre, Israel desplegó un ataque aéreo en los alrededores de la capital iraní, denominado “Días de Arrepentimiento”, haciendo referencia a la reciente festividad de Yom Kipur. En principio, el ataque esquivó dañar, quizás por las fuertes presiones internacionales, instalaciones petroleras o nucleares. Este desarrollo geopolítico, si se mantiene la situación actual, aunado a un aumento de los inventarios comerciales de crudo en EE. UU., y el fortalecimiento del dólar, presionan el precio de petróleo a la baja. Al abrir los mercados este lunes, los precios mostraron una severa caída, de casi 4 dólares por barril. No obstante, a medida que se acercan las elecciones presidenciales en EE. UU., y por lo parejos de los dos candidatos en las encuestas, el mercado estará expuesto a las más variadas especulaciones sobre los escenarios en la convulsionada región del Medio Oriente y en la guerra en Europa. Los resultados de esas elecciones también pesarán sobre la crisis política de Venezuela, que continúa sin resolución perentoria.

Geopolítica

La esperada represalia israelí al reciente ataque misilístico de Irán comenzó la madrugada del pasado sábado. Las fuerzas de Defensa Israel (FDI) respondieron a Irán en tres oleadas aéreas en la madrugada de este sábado. La operación comenzó con el reporte de cinco potentes explosiones en Teherán y en una ciudad cercana, Karaj; luego se registraron otras dos oleadas. Después de tres horas, el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, anunció el fin de los ataques, que definió como “precisos” y dirigidos “contra objetivos militares en respuesta a meses de continuos ataques”. Esta última frase es importante, pues califica estas acciones como una reacción, no solo a la embestida con misiles de inicios de octubre, sino dentro del contexto de los ataques a Israel de los aliados de Irán.

El alcance y el daño causado siguen sin estar claro en esta etapa. Las FDI dijeron que alcanzó alrededor de 20 objetivos, incluidas las instalaciones de fabricación de misiles, bases de lanzamiento de misiles tierra-aire y otros sitios militares. Según fuentes israelíes, los ataques reducen materialmente la capacidad de Irán de fabricar misiles.

Las autoridades iraníes confirmaron que los objetivos están en las provincias de Teherán, Khuzestán e Ilam, y afirmó que la defensa antiaérea del país había “interceptado con éxito” este asedio pero que “algunas áreas sufrieron daños limitados”.

La agencia de noticias estatal siria (SANA) también ha dado cuenta de ataques contra instalaciones militares en el sur y centro de esa nación. Los países de la región cerraron sus espacios aéreos durante la arremetida israelí. Las autoridades de Teherán reconocen la muerte de cuatro soldados y “daños limitados” mientras anuncian una “reacción proporcional”. Es poco probable que haya una reacción por parte de Irán en el futuro cercano, fuera de los ataques terroristas. Las declaraciones de la dirigencia iraní así parecen indicarlo.

En paralelo, el sábado en la mañana del Shabat judío, un estallido sacudió el sur del Líbano, cuando las FDI demolieron una gran base subterránea de la unidad militar de Hezbolá conocida como Fuerza al-Hajj Radwan, utilizando 400 toneladas de explosivos. La explosión fue tan poderosa que activó detectores de terremotos en todo el norte de Israel. Al Haij Radwa tiene como misión fundamental infiltrarse en el territorio de Israel, con especial atención a Galilea y el norte de Israel.

En la confrontación entre Rusia y Ucrania ha habido pocos cambios. La presión rusa en el oriente de Ucrania ha logrado ciertos avances, pero pagando un alto precio en términos de vidas y armamento. Mientras tanto, Rusia continúa sus ataques con drones; esta última semana, Kiev fue blanco de al menos 60 drones. Ucrania se ha limitado a infligir daños a instalaciones militares y energéticas en territorio ruso con el fin de tratar de fracturar la cadena de suministro a las tropas rusas.

La noticia más publicitada en este conflicto es la presencia de contingentes militares norcoreanos en Rusia, supuestamente listos para ser desplegados en el frente, según denunció el presidente ucraniano, Zelenski.

En la ciudad rusa de Kazán, se realizó la cumbre de los BRICS, la primera que celebra este grupo de países de economías emergentes, tras su ampliación de cinco a nueve miembros en enero pasado. El objetivo de la alianza es desafiar el monopolio económico y político de Occidente. El grupo establece prioridades y tiene debates una vez al año durante la cumbre, que los miembros se turnan para organizar, la de Kazán es la decimosexta.

En la apertura de la reunión, ante un grupo reducido de representantes, el presidente ruso, Vladímir Putin, acotó: “Ahora, en este formato restringido, proponemos considerar los aspectos más relevantes de la agenda global, intercambiar puntos de vista sobre el tema de la cooperación entre los Estados BRICS en el ámbito internacional, incluida la resolución de conflictos regionales agudos”.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, asistió vía telemática, pues una caída lo mantiene en reposo. Arabia Saudita, que no ha confirmado su adhesión al grupo, estuvo representada por su ministro de Asuntos Exteriores. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, decidió no ir a la cumbre. Posteriormente, se conoció que bin Salmán había recibido al secretario de Estado de EE. UU. en Riad. Argentina anunció que retiraba su solicitud de pertenecer a los BRICS. En total, a esta cumbre asistieron representantes de más de 30 países.

En esta reunión fue noticia que China e India limaran sus asperezas y llegaran a ciertos acuerdos relacionados con la frontera caliente entre los dos países. Recordemos que estos dos países tienen las mayores poblaciones del mundo y que entre las dos importan más del 15 % de la producción petrolera global. También, el presidente chino, Xi, reiteró la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto Rusia – Ucrania. En todo caso, el grupo BRICS sigue en busca de estrategias para materializar su objetivo de contrarrestar el peso económico y político de Occidente.

En los EE. UU., a menos de diez días de las elecciones presidenciales, las encuestas coinciden que el resultado es too close to call, aunque el candidato republicano, Donald Trump, parece que continúa reduciendo la ventaja de la que gozaba Kamala Harris hace apenas tres semanas. Esta tendencia se ha visto dinamizada por la poca exposición de Harris en ambientes no controlados. La edición que la cadena CBS le hizo a la entrevista a la vicepresidenta, aparentemente para eliminar el contenido que no le favorecía, se pone como ejemplo de las debilidades mediáticas de la candidata demócrata. Por el contrario, las declaraciones de Trump, a veces estrambóticas, en el mismo tipo de ambiente, parecen no restarle apoyo.

La elección está siendo presentada como un choque religioso, de género, generacional y con posiciones extremas en temas importantes para el electorado norteamericano, como la inmigración, el aborto y la economía, pero con poco análisis de políticas concretas.

Fundamentos

La producción de petróleo en los EE. UU. tuvo poca variación: alrededor de los trece millones de barriles por día (13,5 MMbpd según la EIA), pero con tendencia a subir con la puesta en marcha de gasoducto que permite evacuar gas natural de la región del Pérmico; la producción de crudo en esta cuenca se tiene que optimizar en función de la producción de gas natural debido a las limitaciones de gasoductos que lo conectan con los mercados.

La actividad de taladros, según Baker Hughes, se mantuvo constante. Los inventarios comerciales de crudo, reportados por la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) mostraron un incremento mayor de lo esperado, unos cinco millones quinientos mil barriles (5,5 MMbbls), parcialmente debido a mayores importaciones y corridas de refinería constantes. Los inventarios de gasolina también mostraron un incremento de unos novecientos mil barriles (900 Mbbls), mientras que los inventarios de destilado cayeron en dos millones cien mil barriles (2,1 MMbbls).

La OPEP+ tendrá que decidir en las próximas dos semanas si sigue adelante con los aumentos de producción anunciados, que sumarán al inicio alrededor de ciento ochenta mil barriles por día (180 Mbpd) en diciembre y más de dos millones de barriles por día durante el próximo año. Un volumen que, en nuestra opinión, es difícil de materializar, pero una decisión que señalaría al mercado hacia el 2025.

En resumen, con la demanda de petróleo situada alrededor de ciento tres millones de barriles por día (103 MMbpd) y sin aumentos previsibles al suministro, más allá de los de la OPEP+, el mercado físico de petróleo continuará en un balance precario. Se hace cada vez más evidente que la falta de información transparente sobre inventarios y capacidad de producción disponible no es saludable para el comportamiento eficiente del mercado.

Para el 2025, los aumentos de producción programados en Brasil, Guyana, Canadá, EE. UU. Argentina y la OPEP+, que serían parcialmente compensados por caídas en el mar del Norte y Colombia, podrían revertir la situación hacia una de mayor suministro. Por otro lado, las preocupaciones por la desaceleración del crecimiento de la demanda, centradas principalmente en China, siguen siendo un lastre para el mercado.

Comportamiento de los precios

La tensa espera a la reacción israelí a los ataques iraníes mantuvo el mercado con una volatilidad aún mayor de la acostumbrada. Los precios se tambalearon brevemente a mitad de semana, después de que los datos mostraran un aumento en los inventarios de EE. UU., pero esto fue rápidamente superado por los eventos geopolíticos, que eventualmente fueron menos severos que la expectativa del mercado.

Así las cosas, los crudos Brent y WTI, al cierre de la jornada el viernes 25 de octubre, se movían entre 76,5 y 71,78 dólares por barril respectivamente, cerrando la semana con una ganancia de un 4 % con respecto a la anterior. Sin embargo, visto el contraataque israelí del fin de semana y la reacción iraní, este lunes 28 de octubre, los actores del mercado redujeron la prima de riesgo geopolítico, que tampoco ha sido muy alta. Los crudos Brent y WTI abrieron la jornada cotizándose a 72,5 y $68,6 dólares por barril respectivamente, una reducción de casi un 5 % con respecto al cierre anterior.

Venezuela, el bote salvavidas de los BRICS hizo aguas

El viaje de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a la cumbre del grupo de los BRICS en Rusia fue el principal distractor del régimen durante la semana. La gira quizás buscaba obtener recursos para la maltrecha economía venezolana y lograr alguna suerte de reconocimiento internacional ante el creciente aislamiento del régimen.

El viaje a Kazán de los dos más altos personeros del régimen puso a pensar al país sobre quién estaba al mando en Venezuela, quizás subrayando la conseja de que el poder reside ahora en el ministro Diosdado Cabello. A pesar de las fotos que Maduro se tomó con Putin, Xi, Erdo?an y Mahmud Abás, el resultado fue desalentador para el régimen, lo cual se evidenció en una toma televisiva que mostró cómo Putin le señalaba al venezolano que él iba a la sesión formal y que Maduro debía seguir otro camino. Sin embargo, Maduro sí logró participar en una sesión ampliada del grupo, que Putin utilizó para sumar apoyo a su posición versus occidente.

El golpe más duro para Nicolás Maduro fue el empeño del presidente Lula en vetar la entrada de Venezuela al grupo de los BRICS. El régimen reaccionó comparando a Lula con el expresidente Bolsonaro, quien también se había opuesto a la entrada de Venezuela.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ganaron el reputado premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024, otorgado por la Unión Europea. Esta deferencia se hace en reconocimiento de su lucha a favor de la democracia. Sin duda, una decisión que busca sumar apoyo a la muy cercada oposición venezolana y se une al espaldarazo que el Parlamento Europeo ya le ha dado a González Urrutia como presidente electo.

En lo económico, el régimen se ha visto obligado a revisar sus políticas. Parece haber abandonado el concepto de anclaje cambiario, dejando deslizar el valor del dólar oficial hasta sobrepasar los 40 bolívares. Con esto se busca reducir la brecha con el dólar paralelo que llegó hasta un 27 % y que amenaza con un repunte en la inflación; el dólar paralelo es la referencia que se usa en la reposición de inventarios comerciales. El régimen apuesta a frenar la inflación y la devaluación, inyectando grandes sumas de dólares al mercado cambiario. Además, ha tomado medidas represivas en los últimos días, mediante inspecciones a comercios para garantizar que se respeten las ventas a tasa oficial: se conocen casos de detenciones de personas por vender divisas a precio paralelo.

El régimen también se ha visto obligado a reducir sus pretensiones en cuanto al gasto público. Se observa una reducción de más de un 25% en los meses finales del año, que corresponden tradicionalmente a los más altos en el gasto público: ¡quizás a esto es lo que se refería Maduro con el adelanto de las Navidades! Todas estas revisiones a la política económica del último año se están convirtiendo en un freno mayor a la economía. La única solución a este entuerto es el incremento en la disponibilidad de divisas, que no está bajo el control del régimen y su banco central, sino de una somnolienta actividad petrolera.

Sin apoyo de BRICS o los países desarrollados occidentales, el aislamiento se está convirtiendo en una camisa de fuerza que está, entre otras cosas, ampliando las fracturas internas del chavismo.

Operaciones petroleras

El único evento a destacar para la semana es la paralización del reformador de naftas de la refinería de Cardón en Paraguaná, lo cual afecta severamente la producción de gasolina.

La producción promedio de crudo durante esta última semana fue de ochocientos cincuenta mil barriles por día (850 Mbpd), distribuidos regionalmente así:

Occidente 195 (Chevron 89)

Oriente 138

Faja del Orinoco 517 (Chevron 112)

TOTAL850 (Chevron 201)

El mejorador de crudo pesado de la empresa mixta PetroPiar, el único en operación de los cuatro existentes en Jose, produjo 82 Mbpd de crudo mejorado Hamaca.

El nivel de procesamiento de las refinerías nacionales se situó en 183 Mbpd de crudo y productos intermedios, con un rendimiento en términos de gasolina y diésel de 50 y 72 Mbpd respectivamente. La reducción drástica en la producción de gasolina causará una mayor escasez en el mercado interno.

Las exportaciones de crudo en octubre parecen encaminadas a sobrepasar los 600 Mbpd. El crudo exportado a EE. UU. y Europa por Chevron y Repsol se está cumpliendo según la programación.

CITGO

En lo que parece ser una renovada campaña de desinformación y distracción de la crisis venezolana, la Asamblea Nacional publicó un “reporte” en el que buscan responsabilizar a miembros de la Asamblea Nacional 2015-2020 (AN2015) y a un grupo numeroso de venezolanos de lo que califican el “robo más grande en la historia de Venezuela”, refiriéndose a CITGO. El informe de marras ha sido llevado a la fiscalía con el declarado propósito de establecer una persecución a más de trescientos venezolanos.

La realidad sobre CITGO es muy diferente. Un lustro de esfuerzos legales y políticos por parte de la AN2015 y de un equipo de profesionales probos ha evitado la pérdida de ese activo: CITGO aún continúa siendo propiedad de la república. Este esfuerzo ha sido lo único que ha protegido esa compañía de las pretensiones de los múltiples acreedores de PDVSA y la república. El régimen no ha tenido la voluntad o la capacidad de buscar soluciones a las deudas en las que incurrieron, que es lo que realmente ha conducido a la presente situación de crisis de CITGO, y de toda PDVSA.