La fulminante crítica de Iker Casillas contra el premio del Balón de Oro

Posteado en: Deportes, Titulares

El fútbol español fue el gran protagonista de la Gala del Balón de Oro 2024, organizada por la revista francesa France Football y la UEFA, con el reconocimiento que tuvieron Rodri Hernández y Aitana Bonmatí como mejores jugadores del mundo; el Premio Kopa al mejor futbolista joven Sub-21 que se le otorgó a Lamine Yamal.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El evento celebrado en el Teatro del Châtelet de París dejó un mensaje claro: el fútbol español está en la cima. Aunque el máximo favorito en las últimas semanas era el brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, el volante del Manchester City levantó un galardón que votan 100 periodistas, valorando el rendimiento individual y colectivo durante la temporada y su actitud dentro y fuera del terreno de juego.

Sin embargo, para Iker Casillas el codiciado premio individual es una farsa. “Si tienes que dárselo a un español, en todo caso se lo tendrás que dar a Carvajal”, reflexionó el ex arquero campeón del Mundo con La Roja en Sudáfrica 2010. En un video que se viralizó en las redes sociales, la leyenda del Merengue, que también conquistó en dos oportunidades la Eurocopa (2008 y 2012) explicó sus argumentos con una crítica feroz: “Me parece que es una absurdez, no tiene criterio ninguno. No sé quién narices los elige, no sé quién los vota y ya me da igual si son los capitanes, los seleccionadores o el presidente de Malasia”.

“No hay un criterio, no hay algo en lo que te puedas basar. Y te digo esto al igual que tampoco entiendo cómo es posible que hace 14 años, en la época del 2008 al 2012 ningún español fuese Balón de Oro, y más cuando ganamos el Mundial”, cerró en su análisis.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ