“Perdóname”: la relación entre Micro TDH y Bárbara Ramírez acabó por esta razón

Desde que confirmaron su relación, la pareja conformada por el cantante Micro TDH y Bárbara Ramírez, ha acaparado la mirada de todos gracias a la ternura que emanaban en cada video o fotos que publicaban juntos.

Sin embargo, ambos artistas han confirmado que su relación llegó al final por una infidelidad por parte del intérprete de Cafuné.

Todo comenzó cuando Ramírez utilizó sus historias de Instagram para desahogarse y al mismo tiempo preocupara a sus seguidores luego de publicar una fotografía de ella entre lágrimas con una canción de fondo de Lana del Rey. Posterior a ello, subió otra fotografía de una sopa hecha por su mamá “para sanar el corazón”.

Además, la joven de 24 años borró todas las publicaciones y dejó de seguir en la misma red social a Micro TDH, mientras que él aún la sigue a ella.

No obstante, los rumores de infidelidad se confirmaron luego de que el rapero publicara una historia en donde etiqueta a Ramírez y le dice “Te amo”, pidiéndole perdón con un emoji de un corazón roto.

A su vez, la modelo publicó un escrito agradeciendo a sus seguidores por todo el amor y el apoyo que le han brindado y en donde confirma que su tristeza se debe a una infidelidad por parte de su exnovio.

“Gracias a todas las personas que me han llenado de tanto amor con su apoyo, les debo una respuesta. Sí, estoy triste porque soy un ser humano y una infidelidad a todos nos duele profundamente. Mientras me recupero y me fortalezco para todo lo maravilloso que está por venir en nombre de Dios, les agradezco infinitamente todo su cariño porque todo ese amor me llegó intacto, en toda mi vida nunca me había sentido tan querida por tantas personas a l vez especialmente mis mujeres por tanta solidaridad las amo”, detalló Ramírez.

Hasta el momento, no se ha confirmado quien sería la tercera persona implicada en esta polémica. Por su parte, muchos internautas especulan que podría tratarse de una estrategia de marketing para anunciar un próximo proyecto del rapero.