Murió icónica actriz de “Friends” tras luchar por años con terrible enfermedad

Tras luchar por varios años contra una esclerosis múltiple, la actriz estadounidense, Teri Garr, murió a los 79 años en la ciudad de Los Ángeles, y la triste noticia fue confirmada por Heidi Schaeffer, representante y amiga de la artista.

Por Crónica

La artista de origen estadounidense reveló su diagnóstico en 2002, cuando declaró: “Creo que todo el mundo se asusta cuando oye algo así, eso se debe a que no hay mucha información al respecto”.

Nacida en el estado de Ohio, la actriz inició su carrera como bailarina de fondo junto a Elvis Presley en las películas de fiestas en la década del 60. Luego, continuó consiguiendo pequeños papeles en películas a lo largo de la década, y también apareció en episodios de la clásica serie de televisión Star Trek.

Destacada carrera en el cine y la televisión de Teri Garr

A principios de los años 70, apareció recurrentemente en The Sonny and Cher Hour y fue invitada en M*A*S*H, The Odd Couple, The Bob Newhart Show, Barnaby Jones y otras series populares. Sin embargo, su gran éxito llegó en 1974, cuando apareció en The Conversation, nominada al Oscar a la mejor película de Francis Ford Coppola, donde interpretó a la novia del protagonista (Gene Hackman) y más tarde ese año consiguió probablemente su papel más famoso: interpretó a Inga, una local de Transilvania que se convierte en la asistente del Dr. Frederick Frankenstein (Wilder) en la exitosa comedia Young Frankenstein.

Además, participó en una de las mejores obras de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, donde interpretó a Ronnie Neary. En 1982, consiguió una nominación al Óscar, gracias a su interpretación en Tootsie. La comedia, dirigida por Sydney Pollack, trata sobre un actor desempleado que consigue un papel importante en una telenovela disfrazado de mujer. “Dorothy Michaels” se convierte en una sensación de la noche a la mañana y se desatan las travesuras mientras Michael Dorsey, interpretado por Dustin Hoffman, lucha por mantener su secreto.

