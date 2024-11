“Vicio”: Arlenson presenta su nuevo sencillo y demuestra su versatilidad musical

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde muy pequeño, y a pesar de las adversidades, Arlenson (@arlensonmusica) ha mostrado su pasión por la música y se ha dedicado a explotar su talento. Ahora, el cantante viene con el sencillo “Vicio”, escrito por él y producido por Jou-X.

“Vicio” es un tema en reggaetón que sirve para mostrar la versatilidad artística de Arlenson, quien se ha paseado también por el género tropical. “Desde que la escribí se convirtió en mi canción favorita. Fue un tema que salió fácil porque estaba inspirado”, comenta acerca de la canción, que ya está disponible en todas sus plataformas digitales.

El promocional ya cuenta con un videoclip oficial en su canal de Youtube, que fue dirigido por Ezequiel Ojeda y cuenta con la participación de la modelo Daniela Rodríguez. “Este video lo rodamos en Barquisimeto. Aunque se ve sencillo, quisimos mostrar la seducción que acompaña la canción”, cuenta Arlenson.

Arlenson es uno de los pocos artistas venezolanos que, a pesar de contar con una discapacidad física, no se limita a la hora de cumplir sus sueños y trabajar arduamente por alcanzarlos. En su caso, su mayor inspiración es su madre, quien no ha dejado de estar allí para él en todo momento. “Siempre digo que los límites están solo en la mente, que todo es posible mientras estén las ganas. El camino no es fácil, pero lo importante es no rendirse y seguir persiguiendo esos sueños. Y esto no va solo para las personas que tienen alguna discapacidad física, sino para todos. Si yo puedo hacer todas estas cosas, ¡imagínense lo que pueden hacer ustedes!”, expresó el cantante.

“Vicio” cierra el año musical de Arlenson, que ya tiene grandes planes para 2025. “Tenemos varios proyectos con artistas internacionales, confiando que se cumplan para el año entrante. Quiero llegar a hacer canciones con grandes artistas, llegar a premios nacionales e internacionales, todo lo que Dios me ponga en el camino está bien”, finaliza.

