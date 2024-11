Video VIRAL: Adriano reapareció con otro preocupante estado de salud en las favelas de Brasil

Posteado en: Deportes, Titulares

Adriano Leite Ribeiro fue un futbolista que siempre generó controversia dentro y fuera de la cancha. Sus excesos lo llevaron a bajar rápidamente del pedestal deportivo y apresurar su retiro profesional. El delantero que supo brillar en Flamengo, Inter de Milán y Parma, entre otros, volvió a ser motivo de debate en las redes sociales luego de que se viralizaran imágenes suyas en un encuentro con amigos tomando cerveza en las calles de Río de Janeiro.

Por Infobae

Fueron varios los medios que compilaron las imágenes del Emperador con un vaso de cerveza en la mano, bromeando con amigos, descalzo, con un teléfono celular con cargador en la mano y jugando al dominó. Por su historial, la connotación fue negativa: le añadieron música lúgubre que invitó a pensar automáticamente en la penuria que estaría viviendo el ex futbolista que supo amasar una fortuna y dejó los fajos de billetes de lado para reencontrarse con sus raíces y seres caídos.

¿Estrella caída en desgracia o un hombre que tiene bien claro el camino hacia la felicidad? El usuario de TikTok nanizin.77 fue quien dio pie para que en las redes el público fanático del fútbol debata sobre el presente de un tipo que ganó 19 títulos oficiales y fue la gran figura de la selección brasileña que amargó a Argentina en la final de la Copa América 2004, en Perú. Decenas de fanáticos cuestionaron el tono en la que fue presentada la noticia y respaldaron a la ex estrella de la Serie A.

En 2021, el propio Adriano contó su propia historia a The Players’ Tribune: “Dijeron que desaparecí. ‘Adriano corrió de los millones’, ‘Adriano está en las drogas’, ‘Adriano desapareció en la favela’. ¿Saben cuántas veces leí esos títulos? Acá estoy, sonriendo enfrente de ustedes. Volví con mi gente, mis amigos, mi comunidad. No quería estar en el castillo en la cima del monte alejado de todos. Un día charlé con Moratti (ex presidente de Inter). Me preguntó cómo estaba y le fui sincero: ‘No puedo seguir en Italia. Me quiero quedar en Brasil’. Y él lo entendió a la perfección. Siempre tendrá mi respeto”.

