Enrique Márquez: No puede un gobierno violar el Estado de derecho cuando les dé la gana

Enrique Márquez, Excandidato Presidencial, aseguró que el gobierno no se preocupa por las políticas petroleras y económicas, sino que se preocupa por mantener el poder a cuesta de cualquier cosa, golpeando y encarcelando a quién sea. Márquez, manifestó que el país cuenta con más de 2 mil presos políticos, según su criterio, un número mayor al existente durante el gobierno de Marcos Perez Jiménez, así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

C.C: ¿Por qué usted cree que no se han publicado las actas del CNE?

E.M: Bueno, eso habría que preguntárselo a Amoroso. Nosotros estamos exigiendo. De hecho, nosotros concurrimos al Tribunal Supremo de Justicia, no solamente a la sala electoral, sino también a la sala constitucional. Y en los días de esta semana estuvimos en el Tribunal, en la sala constitucional, de nuevo.

C.C: ¿Qué hicieron allá?

E.M: Pidiendo un amparo por la negativa del Consejo Nacional Electoral precisamente de publicar los resultados. Una especie de Habeas data. Es decir, exigiendo que se le exija al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados de tal manera que no solamente yo como candidato, sino la gente pueda saber exactamente lo que ocurrió. Y es importante decir que quizás el más interesado en que esto ocurra debería ser el gobierno para poder generar claridad de cuáles fueron los resultados, claridad acerca de la legitimidad de origen que se tendría en función de los resultados. Pero hasta ahora eso no ha sido posible. Y lo que generan es dudas y dudas. Incluso, como usted se ha dado cuenta, la comunidad internacional, casos muy particulares del presidente Lula y del presidente Petro, de Brasil y de Colombia, han dicho que ellos para poder estar seguros del reconocimiento tienen que ver los resultados publicados por el CNE. Es más, doctor, importante saber que la sala electoral, luego de tratar el caso, le exige al CNE que publica los resultados y la sala constitucional también, y el CNE, como si no fuera con él, no publica los resultados. Y eso lo que genera es una sombra de duda inmensa sobre un proceso electoral que se suponía, iba a ser una solución para la crisis política, y lo que está es agravando la crisis política.

C.C: ¿Por qué Delpino salió del país?

E.M: Bueno, yo creo que efectivamente cuando usted ve lo que está ocurriendo en Venezuela que se está penalizando la denuncia, se está penalizando la política, se está penalizando la acción ciudadana, entonces cualquiera tiene temor ahorita en Venezuela, yo incluido por supuesto, todos tenemos cierto temor de ejercer el oficio de la política…

C.C: ¿Temes que te metan preso?

E.M: Sí, claro, pero es que fíjense usted, estos dos mil y pico de presos son las cifras de presos políticos más grandes en toda la historia de Venezuela, cuando usted va, incluso, cuando Pérez Jiménez no había tantos presos, en volumen, ahorita hay dos mil y pico, la mayoría generada del 28 de julio para acá, y yo digo, es así como el gobierno pretende dirigir a nuestro país, con terror, a la fuerza.

C.C: ¿Y cuál es el argumento para que estén detenidos? ¿Y dónde están los

jueces?

E.M: Hasta ahora, fíjese usted. Hasta ahora, a esta gente que fue apresada, se le han violado todos los dos derechos, no se le permite la visita, no se le permite tener un abogado privado, no se le permite el derecho a la defensa, el acceso al juez es por teléfono. Imagínese usted que la audiencia para imputarle los cargos a la gente que cayó presa, se la están haciendo vía telefónica, no hay ni siquiera la comparecencia ante el juez, es decir, ahí se le está violando no solo los derechos establecidos en la Constitución, sino todo lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Esa gente está mal presa y debe ser liberada cuanto antes.

C.C: Bueno, aquí leo que “Enrique Márquez, confirma que Centrados, dialogará con la Asamblea Nacional de Venezuela”.

E.M: Sí, estamos asistiendo incluso a las reuniones que se están haciendo, a las que nos invitan, para evaluar las leyes electorales. A Nosotros nos preocupan mucho esto… Lo cierto es que estamos asistiendo porque nos interesa mucho ver lo que se va a hacer con eso. Nosotros queremos unas leyes electorales que propicien la democracia y hay gente que quiere unas leyes más bien más restrictivas. Nosotros estamos en contra de las restricciones. Al contrario, queremos que haya más participación, que se habiliten los partidos, que se permita la participación de forma genuina que haya democracia en el país. Y por eso estamos yendo. Y si no ocurre eso, pues tendremos la oportunidad para denunciarlo. Lo cierto es que nosotros creemos que no hay que despreciar ninguna oportunidad para participar en este tipo de cosas. Porque si no, después uno tiene que ir a llorar al valle.

C.C: ¿Van a las elecciones que vienen?

E.M: Bueno, hemos ido a todas. Cuando las convoquen, veremos las condiciones en las cuales se convocan. Y, por supuesto, nuestra intención siempre será participar. Siempre será, porque creemos que no vale la pena dar espacios vacíos. Es como cuando usted sencillamente se obtiene de participar en eventos que son importantes para el país. Nosotros creemos que cualquier evento es importante. Y no creemos que la política se acabe nunca. No se acabó el 28 de julio. No se acaba el 10 de enero. Nosotros sí creemos que la política hay que ejercerla y ejercerla todo el tiempo.