Sinvemaca denuncia acoso laboral a docentes que no cumplen horario completo

Miembros del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca) denunciaron el presunto acoso y hostigamiento por parte de directores y supervisores de algunos planteles hacia los docentes que manifiestan que no pueden asistir de lunes a viernes a las aulas de clase, debido a los bajos salarios.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El presidente de Sinvemaca, Luis Guillermo Padrón, aseguró que han documentado casos en los cuales a los maestros les levantan un expediente administrativo sin cumplir con el debido proceso.

“Los maestros realmente no es que no quieren, no pueden ir a trabajar los cinco días porque el dinero no les alcanza. Inmediatamente cuando el maestro le hace ver y le lleva su exposición de motivos donde explica que está bajo un fuero sindical, el 419, numeral 9, y está explicando que no puede ir porque el dinero no le alcanza, tanto el salario y el famoso bono de guerra, porque nadie vive con 100 dólares en tres días, no lo están aceptando”, afirmó Padrón.

Señaló que los maestros han manifestado preocupación sobre amenazas de descuentos salariales y la implementación de un sistema de registro de inasistencia.

“Todavía no les han descontado, pero ya están amenazando y les están pasando algo que se llama el registro contable de la asistencia, que le van a poner un código que es 10, que es la inasistencia. Y en realidad ellos no están inasistentes, están trabajando en base a lo que les están pagando”, sostuvo.

Respecto a lo informado la semana pasada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien aseveró que 90 % de las escuelas en el país está cumpliendo con el horario académico completo, de lunes a viernes, el presidente de Sinvemaca refirió que le “preocupa es ese 10 % restante que los están persiguiendo y los están amenazando de quitarle el salario”.

El presidente de Sinvemaca hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación y del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa, antigua Zona Educativa, para que se reúnan con los sindicatos y se aborden estas denuncias.

Además, reiteró la exigencia de un aumento del salario mínimo y la firma de la contratación colectiva.