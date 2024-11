Fue el único hincha de Uruguay que viajó a Venezuela a ver a su selección y contó la odisea que vivió (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Agustín es enfermero y fanático de Huracán Buceo. Fue el único hincha que viajó a Venezuela para ver a Uruguay por la octava fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026 y se presentó ante 50 mil venezolanos. “Todo el mundo me decía que estaba loco, el 99% dijo que no iba a llegar”, expresó el protagonista durante una entrevista especial que le realizaron en AUF TV.

Por: El País de Uruguay

Conocido como “el Barba”, fue invitado al el Complejo Celeste el mes pasado, donde compartió con algunos de los futbolistas y se abrazó con el presidente de AUF, Ignacio Alonso, quien reveló una insólita anécdota del enfermero. El economista narró cómo el hincha “salvó” la vida a un futbolista de Durazno que se había atragantado con un chicle en cancha de Huracán Buceo. “Año 2009, pelota al área y el arquero cae. El hombre (haciendo referencia a Agustín), estaba en la cancha con su ambulancia. Le abren el portón y se tira de cabeza. Cayó en el pantano que era la cancha, se lo llevó al pibe y lo salvó”, contó Alonso, que también le agradeció su apoyo incondicional a la Celeste.

La odisea para llegar: “La compañía aérea me avisó que no entraba en Venezuela”

Agustín fue al estadio con la camiseta Celeste, del lado izquierdo la bandera de Huracán Buceo y del derecho la uruguaya. Pero no antes de andar kilómetros para llegar al destino. “La compañía aérea me avisó que no entraba en Venezuela y lo que más cerca que me dejaba era en Colombia, en Cúcuta. Pero yo dije ‘tengo que ir igual”, comenzó diciendo, y añadió: “Estuve como dos días para llegar a Maturín. Hice Montevideo-Panamá, Panamá-Cúcuta, ahí un taxi hasta el límite, que lo crucé caminando y estuve esperando seis horas para que me sellaran y autorizaran a entrar a Venezuela. Después tomé un Uber hasta San Cristóbal, de ahí a Caracas y de Caracas a Maturín”, relató.

