“Aquí facturo”: Venezolano dice que no se irá de Chile por la cantidad de plata que gana al día (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un delivery venezolano compartió sus razones para permanecer en Chile a toda costa. “Yo no me voy”, afirmó.

Por: La Cuarta

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Tengo mi departamento, lo estoy pagando. Mando dinero para Venezuela”, explicó el joven que cuenta con más de 50 mil seguidores en TikTok.

“Familia, ¿ustedes creen que yo me voy a ir de Chile? Yo aquí en Chile facturo 100, 80, 120 al día de delivery. A mí me gusta el clima de Chile. Me gusta la gente. La gente me trata bien, me respetan, son cordiales”, agregó.

De paso, aclaró que gracias a su trabajo “me compro la ropa que quiera, hago mercado, me doy mis gustos, voy al gimnasio. ¿Ustedes creen que yo me voy a ir de Chile? No, yo de aquí no me voy. El que se quiera ir que se vaya”.

Puedes leer la nota completa en La Cuarta