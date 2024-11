Diosdado Cabello: Si algún funcionario policial anda pidiendo plata en la calle, se va a meter en tremendo lío

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello prometió en su show televisivo del pasado miércoles que se va a dedicar a acabar con las extorsiones realizadas por algunos funcionarios policiales y militares en las carreteras de Venezuela.

“Si algún funcionario policial anda en la calle pidiendo plata, se va a meter en tremendo lío”, prometió Cabello ante las cámaras de la televisora estatal.

“Cuando me tocas defenderlos, los defiendo, o cuando nos toca, para no personalizar. Pero ningún funcionario puede estar cobrando multas así personalmente. No, no, ¿qué es eso?”, cuestionó.

“‘¡Párate a aquí, vamos a hablar!’ Vamos a hablar no, dime qué es lo que pasa. ¿Estoy cometiendo alguna falta? Ah, aquí está tu multa y llévese su multa”, aconsejó el vocero chavista.

Cabello alertó a los uniformados: “¡Cuidado! Yo voy a andar en mi carro por ahí, pero un día de estos me voy a venir de Mérida disfrazado, me voy a venir en un camión de verduras, y ustedes van a ver lo que va a pasar. Guerra avisada no mata soldado”.

Según Cabello, “llevar un uniforme debe ser de orgullo y debe llevarlo una persona honesta que cumpla con la ley”.