Servicio de agua en Paraguaná va de mal en peor

Carruchas van y carruchas vienen en las distintas comunidades de la Península de Paraguaná, ya que las familias deben acudir a las tomas clandestinas para buscar agua potable, porque el servicio pasó de ser suministrado por tuberías de cada 18 días a mes y medio.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La necesidad de la población se ve reflejada en la gente que camina las avenidas y autopistas con pipas cargadas de agua en carruchas que empujan con su propio peso.

Sí bien es cierto que el servicio de agua potable en la Península de Paraguaná no ha sido continuo desde hace más de 20 años, se había pasado de tener agua dos veces al año a cada 18-21 días, pero están volviendo los cronogramas alargados que superan el mes y medio sin agua.

Aunque actualmente existen muchos medios para mantener informadas a las comunidades, no existe una declaración oficial sobre lo que sucede en la Península de Paraguaná para que la falta de suministro se prolongue por tanto tiempo, sea ineficiente y el agua llegue con baja presión cuando por fin bombean a los sectores.

Anteriormente existían cronogramas que daba Hidrofalcón a través de sus redes sociales. Ahora la gente se ha organizado en grupos de WhatsApp para pedir información de cuándo llega y se va el agua en sus sectores.

“La economía en Paraguaná está bastante triste. Aquí no tenemos 10 dólares semanales para comprar agua a los camiones cisternas. Hay agua para los camiones cisternas, pero para las comunidades no. Hidrofalcón vende agua en cisternas y hasta en botellones, pero no bombea con fuerza a las comunidades”, dijo María Jesús Bello.

Aseguró que sus familiares han tenido que ir a buscar agua en las tomas clandestinas, porque no pueden costear los gastos semanales de un cisterna.

“Uno lava la loza con agua de los aires, también baja las pocetas, a veces hasta lava y limpia las casas con lo mismo, porque no hay. Yo veo en las redes que en otras ciudades se quejan porque tienen una semana sin agua y aquí pasamos meses sin el servicio”.

Así mismo, Rafael Ortiz, habitante de Antiguo Aeropuerto, contó que le ha tocado llevar agua a sus vecinos, gente que vive sola y es de la tercera edad.

“En mi carrito cargo agua porque los viejitos no tienen, yo no puedo dejarlos sin eso. Me da dolor ver a los viejitos de mi cuadra pasando trabajo por falta de agua”.

Ambos piden a Hidrofalcón aclarar lo que está pasando y buscar solución al grave problema del agua.

“No podemos seguir en esta situación, no podemos permitir volver a llegar a los seis meses sin agua, fueron años muy duros. Deben decir lo que sucede e invertir en resolver esos problemas”, dijo Ortiz.