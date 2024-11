Ancelotti tras rechazar oferta de Brasil: No me arrepiento de nada

Posteado en: Deportes, Titulares

El italiano Carlo Ancelotti, que vive sus momentos más complicados como entrenador del Real Madrid, aseguró que no se arrepiente de no haber aceptado la oferta para dirigir a la selección brasileña.

Después de perder en el Santiago Bernabéu, ante el Barcelona en LaLiga (0-4) y frente al Milán en la Liga de Campeones (1-3), Ancelotti ha recibido críticas que, sin embargo, no cambian su idea de que hizo bien al continuar al frente del Real Madrid.

Así lo expresó al ser preguntado en rueda de prensa si se arrepentía de haber rechazado la oferta para dirigir a la selección brasileña, algo que, dijo, le hace “reír”.

“Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír. Es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Es el momento de actuar. No me arrepiento de nada e intento disfrutar todos los días que estoy en Valdebebas y lo haré todos los días. Agradeceré todo mi tiempo aquí y el que pasaré. Estoy feliz de pasar este momento difícil aquí porque es el mejor club del mundo”, contestó.

Ancelotti se mostró confiado en que han “encontrado la solución” a los problemas de su equipo tras dos derrotas consecutivas, pero puso la presión en sus futbolistas al asegurar que “las palabras se las lleva el viento” y que deben “actuar mañana” sobre el césped.

“Hemos hablado, hemos intentado evaluar la situación con los jugadores. Pensamos que hemos encontrado la solución, pero es solo la teoría; hay que actuar mañana sacando una actuación distinta a la de otros partidos. Veo a un equipo motivado, consciente de lo que ha pasado y creemos que hemos detectado la solución correcta, pero hay que esperar a mañana”, comentó en rueda de prensa.

“Pensamos que hemos encontrado la solución, pero es lo teórico todo. Este no es el sitio para hablar de los problemas que hemos tenido, porque cada uno tiene su opinión y nosotros nos tenemos que enfrentar a la realidad, que es que hemos perdido en los últimos partidos y tenemos que hacerlo de forma distinta”, añadió.

“Se puede sacar el momento adelante con una actuación distinta. Pero hoy son palabras y las palabras se las lleva el viento, la actuación de mañana se queda en el campo y en el ojo de todos nuestros aficionados”, continuó.

Ancelotti insistió en que necesita una “reacción” de su equipo y en la necesidad de recuperar la solidez colectiva.

“Estoy convencido de que lo que hemos hablado lo vamos a mostrar, pero tengo la duda de que vamos a verlo mañana. El tema está detectado, es muy claro, y quiero ver mañana una reacción”, dijo.

“Sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Lo he repetido muchas veces, pero sigue siendo esto. Sacrificio para ser un equipo compacto, concentración para adoptar la posición correcta y trabajo colectivo, porque lo hemos hecho fantásticamente el año pasado. La llave es esto, el equipo compacto y no importa si es con presión alta o con bloque bajo”, comentó sobre las claves para la reacción.

Un cambio grupal por el que no quiso valorar la distinta posición en el campo de Jude Bellingham respecto a la pasada temporada.

“No es el momento para hablar de esto, porque tengo ganas de ver mañana lo que hemos hablado estos días. No es un problema ofensivo, no es un problema de posición, estratégica, colocación… es un problema defensivo, no ofensivo”, declaró.

Además, Carlo Ancelotti aseguró que se siente “fuerte” ante el mal momento que atraviesa su equipo y que, aun así, disfruta de estar en el Real Madrid.

“No solo yo me siento fuerte. El momento difícil lo está viviendo todo el mundo. Seguimos siendo una familia muy unida, con las ideas muy claras. Nos ayudamos todos. Tenemos mucha confianza en los jugadores. Son momentos que en el fútbol siempre pasan. Es una oportunidad para sacar adelante y ser más fuertes en el futuro”, comentó.

“Yo disfruto cada día, aunque sea un momento de dificultad. A nivel personal, han sido noches largas. Pensando para intentar buscar la solución, compartir los pensamientos… Ahora viene la previa del partido, las ganas, la motivación y ver si la solución que hemos encontrado la podemos demostrar”, completó.

Un futuro que prevé exitoso a pesar de las dificultades iniciales.

“El futuro lo veo como una temporada que puede ser exitosa y en la que vamos a pelear por todos los títulos. Va a ser así. En un mes tendremos la posibilidad de ganar un Mundial, vamos a competir en la Liga aunque estemos atrás y en la ‘Champions’ aunque hayamos perdido dos partidos de cuatro. Como siempre ha pasado”, dijo. EFE