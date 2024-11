Abogada se separó y a los 53 años decidió vender FOTOS muy eróticas (PACK HOT)

Posteado en: Sexys, Titulares

Silvia Garcilazo es una mujer que desafía las convenciones, a quien la palabra versátil le calza a la perfección. Una abogada que, después de más de 28 años de estar en pareja, decidió reinventarse de una forma que hasta a ella le genera asombro.

Por: TN

A los 53 años, en pleno proceso de redescubrimiento personal, se adentró en el mundo del contenido erótico desde la inmensidad y tranquilidad de su casa, ubicada en una urbanización en Victoria, Entre Ríos, Argentina, en donde vive sola. Allí, quien se define como “pintora y escritora”, escuchó su deseo y fantasías.

Su casa es el espacio en el que grabó más de 100 videos, los cuales hasta hoy le generan un ingreso económico importante por mes. Silvia no quiere ser precisa en el monto. La incomoda. “Hace ocho años que vivo sola. Me separé hace casi cuatro. Me acostumbré, me encanta. La gente no entiende cómo es que vivo así. Pero no tengo miedo, estoy tranquila”, contó la abogada entrerriana a TN.

Mamá de Juan Cruz (32), indicó que su hogar es un pequeño refugio aislado del ruido del mundo, en donde halló la serenidad que refleja el proceso de aceptación y autodescubrimiento que atravesó en los últimos años. Silvia, que nació en Paraná y estudió en Santa Fe, cultivó allí una faceta intelectual y creativa a partir de un quiebre emocional.

Puedes leer la nota completa en TN