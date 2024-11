La historia de los dos colombianos retenidos por el régimen de Maduro

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

En medio de un contexto de crecientes tensiones políticas y sociales en Venezuela, dos colombianos se encuentran detenidos de manera arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro, y sus familias se enfrentan a una angustiante incertidumbre. Manuel Alejandro Tique y Edwin Colmenares fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana en circunstancias misteriosas, sin que se les haya comunicado oficialmente las razones de su detención.

Por Semana

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Los hechos no solo ponen de manifiesto la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, sino también el abandono de las autoridades colombianas ante la falta de respuestas claras. Manuel Alejandro Tique, un profesional en Ciencias Ambientales de 32 años, fue detenido el 14 de septiembre mientras realizaba una misión laboral en Venezuela. Él, quien trabaja como parte de una organización humanitaria con sede en Bogotá, había sido comisionado para llevar a cabo unas capacitaciones en el estado de Apure. Sin embargo, en su viaje de regreso a Colombia, fue arrestado por la Guardia Bolivariana sin que se explicaran los motivos detrás de su captura.

“Fue detenido el 14 de septiembre, pero no sabemos nada más. La Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela no nos dijo con claridad los motivos de su detención. Fue como si lo hubieran hecho sin ningún motivo”, relató Diana Tique, hermana de Alejandro. La confusión y la falta de respuestas claras han marcado el curso de estos dos meses de incertidumbre. A pesar de los esfuerzos de la familia, que ha recurrido a la Cancillería colombiana, al embajador y los consulados correspondientes, hasta el momento no ha habido avances en el esclarecimiento de su paradero. “El Gobierno ha enviado notas diplomáticas al Gobierno venezolano solicitando información sobre la localización de mi hermano. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta”, explicó Diana.

De igual manera, precisó: “Nosotros seguimos sin saber nada. Lo que creemos, o lo que estamos tratando de lograr, es que haya personas con poder de negociación que puedan ayudarnos, pero no sabemos quién puede hacerlo. Ya está pasando mucho tiempo y no tenemos a quién más recurrir. La situación se está convirtiendo en un caso clásico de secuestro, porque no sabemos nada sobre su ubicación ni su estado”.

Para seguir leyendo ingrese AQUÍ