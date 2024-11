El 89% de los venezolanos está buscando comprar productos navideños en donde acepten la tasa del BCV

Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales

El socio-director comercial de Atenas Grupo Consultores, Alexander Cabrera, expresó que hoy Venezuela «está segmentada en tres grandes niveles de consumo».

Por bancaynegocios.com

En ese sentido, explicó que actualmente, «hay un 7% de la población que tiene un alto nivel adquisitivo que tiene un presupuesto por encima de US$ 1.200 para navidades».

El segundo grupo está conformado por un 29% de la población con un nivel de ingreso entre US$ 500 y US$ 700 y «está estimando un presupuesto entre US$ 150 y US$ 300 para las navidades de este año, incluyendo los regalos del Niño Jesús y los adornos de la temporada».

«Y hay una gran masa (grupo), estamos hablando casi del 70% de la población que tiene un poder de ingreso entre US$ 150 y US$ 300 cuyo presupuesto está entre US$ 50 y US$ 60? para la temporada, añadió.

Sostuvo que no importa la clase social, «todos este año tienen un presupuesto estimado para las navidades y hay variedades de precios para las tres clases sociales».

Cabrera manifestó que el 89% de los venezolanos está buscando hoy comprar sus productos navideños donde le acepten los bolívares al Banco Central de Venezuela (BCV), «porque hoy la mayor transacción es en bolívares».

Puntualizó que los precios de la Cesta Navideña para este año, conformada por 600 productos, se han mantenido relativamente en comparación al 2023.

«Cuando hacemos el análisis de la Cesta Navideña de este año, con 600 productos navideños, en promedio un producto en enero costaba US$ 3,38 y hoy ese mismo producto cuesta US$ 3,7, entonces no hemos tenido un incremento importante», detalló en el Circuito Onda La Superestación.