Familiares de presos postelectorales en Tocorón exigen su libertad: “Esos muchachos se están muriendo de hambre”

Crema dental, desodorante, cepillo de dientes, jabón azul y de baño, cuatro rollos de papel higiénico, un paquete de galletas en su empaque original y una barra de chocolate, esto es lo único que pueden ingresar al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, las mujeres que van a visitar a los detenidos en el contexto postelectoral.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

Este 11 de noviembre de 2024, hubo visitas. “Desde la semana pasada empezaron a llamar de la penitenciaría y pidieron los implementos básicos, en su mayoría de higiene personal. A los muchachos también les obsequiaron una llamada y ellos se comunicaron con todos los familiares, diciendo que le metieran pan, que le metieran galletas, muchas cosas porque se están muriendo de hambre”, señaló una familiar que prefiere mantener su identidad en anonimato por medidas de seguridad.

En la llamada presuntamente los jóvenes señalaron que ese día no habían comido desde las 7:00 de la mañana cuando les dieron el desayuno. “Eran las 7:00 de la noche y no habían almorzado, mucho menos cenado”.

“Ellos están desesperados, hay muchos enfermos, hay un muchacho que dice que ya no tolera la comida, que está demasiado enfermo, no podía ir al baño. Esos muchachos se están muriendo de hambre. Ellos ya no hallan qué hacer. Dicen que quieren salir de ahí, que ya no aguantan. Entonces nosotros aquí afuera desesperados le pedimos, solicitamos hablar con el director del centro penitenciario y ese director no da la cara, viene y nos dice un montón de cosas”, sumaron los familiares.

Detallan que muchos de los jóvenes tienen patologías y sus familiares no han podido verlos. “Le exigimos al director del Centro Penitenciario Aragua que dé la cara, que sea más humano, más empático, que se solidarice con la gente que está pasando esta necesidad, porque él dice ser hijo de Dios, dice ser cristiano, temeroso de Dios, y hace todo lo contrario. O sea, no le importa, no le importa toda la catástrofe que está pasando, aun siendo el director de ese penal”.

Destacan que hace unos 15 días permitieron el ingreso de otros insumos, tales como pan, catalinas, etc., pero no fueron entregados a los detenidos. “Él (director) dejó que eso se dañara, se las sacó a los familiares y las tiró en un depósito y dijo que si quería que agarraran eso”.

Advierten que “van a morir ahí adentro, deshidratados. Las medicinas ahora nos las piden con récipe médico, porque nosotros les estábamos pasando suero y nos dicen que casi no toman agua, les estábamos pasando Ensure, porque hay unos que están desnutridos y ahora no nos quieren permitir ni eso ni las vitaminas que les queremos pasar para que ellos por lo menos agarren anticuerpos, pero nada”.

Pidan ayuda

“Entonces que nos devuelvan a nuestros muchachos y nosotros los alimentamos, los hidratamos en nuestra casa, los llevamos al médico porque hay muchos lesionados allí. Cuando les hicieron las detenciones arbitrarias, todo eso, hay muchos lesionados con costillas rotas, hay personas que tienen rodillas lesionadas, golpes, todas esas cosas y nadie les está tratando esas cosas”, denunciaron los familiares.

Admiten que desde las detenciones han vivido en zozobra. “Ya nosotros no tenemos ni dónde dormir, ni dónde pasar la noche. Mucha gente se queda en la plaza, pidiendo prestado, endeudándose, vendiendo todo lo que tiene para poder llegar hasta el centro, visitar a su familiar, llevarle lo que necesitan. Es detestable todo lo que está pasando, que ni siquiera eso nos los reciben, ni siquiera ven el sacrificio que hacemos nosotros, por lo menos, para llevar un suplemento y ellos no se lo dejan pasar”.