Joven promesa del vóleibol venezolano reveló su deseo de representar a Perú

El voleibol peruano continúa revelando jóvenes talentos, y entre sus nuevas promesas destaca una venezolana de 16 años que sueña con formar parte de la selección de Perú. Con una altura de 1.86 metros, esta jugadora ha brillado desde sus inicios en Huacho y actualmente forma parte del equipo Deportivo Wanka. Su habilidad y técnica la posicionan como una posible incorporación al equipo nacional. La joven ya ha iniciado su proceso de nacionalización con el objetivo de representar a Perú en competencias internacionales, aspirando a aportar su talento a una generación juvenil que ya ha logrado importantes éxitos en la región.

¿Quién es la venezolana de 16 años que quiere representar al Perú?

Alejandra Santana nació en La Guaira, Venezuela, pero su vínculo con el vóley empezó en Perú. Al llegar al país a los 11 años, fue en el club Atlantis de Huacho donde descubrió su pasión por el voleibol, un deporte que jamás practicó en su país natal. Inspirada por sus primeros entrenamientos, Alejandra decidió que quería seguir desarrollándose en esta disciplina. Su madre apoyó esta decisión, que al principio parecía solo un hobby, pero pronto se convirtió en su objetivo de vida y la motivó a avanzar en su carrera.

Desde sus inicios en el voleibol peruano, la joven se ha destacado por su altura, su capacidad para rematar con potencia y su excelente ubicación en el campo. Estas cualidades han hecho que los expertos en el deporte la vean como una figura prometedora. La Federación Peruana de Vóley (FPV) no tardó en notarla, y a pesar de no contar aún con la nacionalidad peruana, Alejandra ya ha sido convocada para participar en preselecciones de las categorías sub-17 y sub-19.

Alejandra Santana aprendió a jugar vóley en Perú

La historia de Alejandra es particular: al no haber tenido la oportunidad de practicar deportes en Venezuela, fue en Perú donde descubrió el vóley. “Yo comencé a jugar vóley acá en el Perú, no jugaba ningún deporte en Venezuela. Comencé a jugar, porque vi a un equipo y me gustó”, señaló la joven. Desde sus primeros entrenamientos en Huacho, mostró un talento nato y una dedicación que rápidamente la llevaron a unirse a clubes más competitivos. Actualmente, pertenece al Deportivo Wanka, equipo que compite en la Primera División de la Liga Nacional de Vóley, donde no solo ha perfeccionado su técnica, sino que también ha fortalecido sus aspiraciones de representar a Perú en campeonatos internacionales.

Una promesa destacada para el futuro del vóley peruano

Con tan solo 16 años, Alejandra Santana representa una apuesta importante para el desarrollo del vóley en Perú. Su participación en la Primera División con Deportivo Wanka y su constancia en el campo de juego hablan de una jugadora que, aunque joven, ha mostrado un nivel competitivo envidiable. Alejandra afirma que el voleibol le ha brindado una satisfacción única, y que su mayor anhelo es ver cumplido su sueño de representar a Perú.

