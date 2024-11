Habla siete idiomas y modeló en prestigiosas pasarelas, pero cayó en la indigencia por culpa de las drogas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una mujer colombiana que se identificó con el nombre de Ingrid Karina, oriunda de Ocaña, al Norte de Santander, que cambió su vida por completo luego de una supuesta desilusión amorosa que la introdujo al consumo desmedido de estupefacientes.

Con información de Infobae

Su historia podría pasar desapercibida como los miles de casos de personas que se encuentran en condición de calle, pero la situación de Karina es particular, debido a que su pasado pintaba prometedor.

Video: @andreiitha_moreno9 / TikTok

En declaraciones entregadas a Andrea Moreno, creadora de contenido que entrevista personas en condición de calle en Medellín, Karina reveló que cuando tenía 15 años comenzó su carrera como modelo en la reconocida agencia Stock Models, ubicada en Bogotá, de donde han surgido destacadas figuras como Catalina Gómez, Paloma Vélez, Patricia Vásquez y Carolina Castro, por mencionar algunas. “Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25?, declaró la mujer.

Afirmó que tenía una familia, tres hijos y un esposo, con el que mantuvo una relación por más de 20 años; sin embargo, por algunas circunstancias, al parecer, afectivas, terminó en la calle como indigente. “(…) como mucha gente que está aquí en el Bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado en nada Medellín, no soy de aquí, soy de Ocaña, Norte de Santander, como me ven yo vivo sentada en el piso, me toca bien duro. Hay personas que sí me respetan. Creo que todo tiene una enseñanza en la vida. Adicción es adicción”, complementó en la entrevista con la tiktoker.

Video: @ingridkarinamodelo / TikTok

Del mismo modo, agregó que uno de sus hijos murió a sus escasos siete años debido a una grave enfermedad. Entre tanto, aseguró que sus otros dos hijos viven en Francia: “Perdí a mi hija a los siete años por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, apuntó la mujer.

Su hijo Juan Antonio aseguró recientemente que está buscando el paradero de su madre y pronto informará sobre su estado. Asimismo, creó una cuenta de TikTok para que ella la use cuando pueda contar su historia y consiga generar ingresos en redes sociales que la alejen de una recaída en la adicción.

