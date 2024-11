John Krasinski fue elegido el hombre más sexy del mundo 2024

Posted in: Entretenimiento, Titulares

Cada año, la revista People nombra a un hombre como “el más sexy vivo” y para este 2024, John Krasinski fue el elegido. El actor de 45 años aseguró en una entrevista con el medio que no estaba seguro de recibir el reconocimiento.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, señaló.

Incluso, el famoso contó que su esposa Emily Blunt estaba “muy emocionada” cuando escuchó la noticia: “Hubo mucha alegría en decírselo”. De hecho, antes del anuncio, la actriz bromeó diciendo que empapelaría su casa con la portada si su marido recibe la corona: “¿Lo grabaremos en cámara? Porque creo que es como un contrato vinculante. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, relató.

John Krasinski le quitó el título a Patrick Dempsey, quien es reconocido a nivel mundial gracias a su papel de el doctor Dereck Shepherd en la serie Anatomía de Grey, pues en 2023 fue quien se llevó tan prestigioso nombramiento.

De hecho, el anuncio le valió dos portada al actor: la primera muestra al actor de 57 años mirando fijamente a la cámara con un gesto muy serio. En esta fotografía, Patrick está de brazos cruzados y usa una playera gris. Mientras que para la segunda, se le ve más relajado, con una gran sonrisa, una camisa de botones azul y de accesorio utilizó un lujoso reloj en su mano izquierda.

