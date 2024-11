Marc Anthony y La India se reconciliaron tras 30 años. ¿Por qué pelearon? (Video)

Posted in: Entretenimiento, Titulares

Cuando Marc Anthony y La India, cuyo nombre de pila es Linda Viera, grabaron ‘Vivir lo nuestro’, el tema rápidamente se convirtió en el éxito musical de ese año. Paralelamente se llegó a especular con que los salseros puertorriqueños interpretaban la letras con tal emoción en el escenario que había entre ellos una química tal, que era casi natural que desembocara en romance.

Por elespectador.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

En realidad, no había nada más alejado de la realidad, la posibilidad de algo sentimental entre los dos artistas, era solo producto de la imaginación de los sus seguidores que veían un dueto muy compenetrado a la hora de la interpretación, pero que fuera del show, tenía grandes diferencias. Poco a poco Marc y Linda se fueron alejando hasta llegar a una enemistad, que incluso ventilaron en escenarios y en entrevistas.

A decir verdad, el carácter de los dos intérpretes siempre chocó. Algunos en aquel tiempo mencionaron que el logro del productor Sergio George, responsable de la canción fue algo como unir a Palestina con Israel, pero se sabía que la cordialidad no duraría mucho.

Marc Anthony y La India declararon uno en contra del otro

Un par de años después de abrazar la popularidad con el tema La India y Marc no se podían ver y tampoco volvieron a compartir tarima.

A Linda la cuestionaron en varias entrevistas sobre su lejanía con el salsero y ella se sinceró. Es su opinión la fama se le había subido a la cabeza a él.

“La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte, la prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios”.

En el 2005 mencionó en el programa Escándalo TV. “No estoy aquí para ofenderlo a él ni a su familia, pero hace años que no nos hablamos y la gente siempre se va a sentir curiosa”. En ese mismo momento no descartó la posibilidad de volver a cantar con el ahora esposo de Nadia Ferreira, eso sí, colo si él cambiaba de actitud. “Cuando se te bajen los humos y cuando quieras cantarle al pueblo, yo estaré cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”, complementó La India.

Marc Anthony habló de La India en Colombia

Tal vez la declaración más fuerte de Marc la hizo en nuestro país. En el 2014 durante uno de sus conciertos en Bogotá, mostró su distancia de su compatriota y colega. Antes de cantar ‘Vivir lo nuestro’, habló de ella, aunque no mencionó su nombre. “Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé…”, aseguró artista ante el público colombiano.

Por su parte, La India declaró a La República de Puerto Rico. “Lo que hicimos significó algo grande. Conocerlo como artista, conocer su voz… Éramos tan jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Le pusimos alma y corazón, y en mi corazón siempre va a estar ‘Vivir lo nuestro’”.

Para leer la nota completa pulse Aquí