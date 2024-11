Marcos Hernández López: El futuro de Venezuela

Posted in: Opinión

El futuro de Venezuela es incierto y dependerá de la capacidad de los actores políticos de encontrar soluciones consensuadas y de la voluntad de la comunidad internacional de apoyar un proceso de transición pacífica y democrática.

¿Cómo se combate la desesperanza poselectoral? Con esperanza. Es lo que comienza a abrirse paso en la oposición venezolana. La solución siempre ha estado allí, pero hay que asimilarla para que conduzca a la imprescindible unidad. Es la esperanza democrática la que puede aparcar las legítimas ambiciones personales por el bien superior del país.

Si hacemos una comprensión sobre la etimología de la palabra futuro, es evidente que Maduro no la conoce o de manera inducida no la quiere conocer, se revela en su conducta, en sus decisiones, discursos, más cuando agota todos sus esfuerzos en imponer su voluntad muchas veces irracional por encima del sentido común, es decir, imponerla a toda costa, sin importar la descalificación inmediata en diversos temas que tienen mucha trascendencia para el bienestar del país. Maduro y sus colaboradores inmediatos construyen todo un entramado socio histórico que apunta que después de su gestión vendría la nada o el caos. Pero, Maduro, está atrapado en su propio laberinto; no busca salidas a la problemática poselectoral existente, derivándose un desperdicio para todos los venezolanos, que bajo su conducción del país, perdimos la posibilidad de convertir una Venezuela apuntalada con todos sus recursos en una potencia y no de slogan, la realidad lo que convoca es una verdadera reflexión sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro inmediato… Maduro vestido de militar busca mayor respeto y se mueve discretamente convencido que está en guerra, sólo eso entiende.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Ante el futuro, pareciera que Nicolás está resuelto a que el país se entierre junto con su proyecto revolucionario. Es axiomático, por ahora Maduro no se muestra dispuesto a negociar nada que complique su existencialismo en el poder y seguirá aferrado a su sueño del Estado Comunal. Sus manifestaciones son tangibles, está convencido a no ceder a las presiones internacionales y menos nacionales para que se abra los espacios de cambios necesarios, los máximos dirigentes rojos repiten en sus discursos que la revolución no esta tan mal como dicen los enemigos políticos de la oposición MUD y sus aliados, por ejemplo, la guerra económica y la ayuda humanitaria, se tratan de problemas inducidos, es parte de una estrategia para desmontar el régimen Nicolás Maduro.

Es incuestionable, que las diferentes narrativas de los máximos voceros del gobierno se apoyan en la psicología inversa, que sólo modela una mixtura de cinismo irritante, aproximado a lo patológico del discurso. Este gobierno muestra una rudeza en sus acciones políticas; Maduro y su gobierno bajo ese enfoque pragmático no tiene futuro, la contradicción es que condena que sus ciudadanos reclamen y luchen por un futuro mejor para Venezuela… según la historia, según la situación actual no hay otro camino de lucha democrática.

El Futuro de Venezuela, por ejemplo, el futuro político de Venezuela es un tema de gran complejidad y debate a nivel nacional e internacional. La crisis socioeconómica, la polarización política y las sanciones internacionales han creado un escenario incierto y desafiante.

Es significativo valorar los siguientes factores Clave que Influyen en el futuro político

Crisis humanitaria y económica: La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la migración masiva han debilitado la cohesión social y aumentado la presión sobre el gobierno.

Polarización política: La profunda división entre chavistas y opositores ha obstaculizado el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

Sanciones internacionales: Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han afectado la economía venezolana y limitado las opciones de financiamiento.

Intervención extranjera: La influencia de actores externos, como Rusia, China y Estados Unidos, ha complicado aún más la situación.

Legitimidad del gobierno: La legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro es cuestionada por una parte importante de la población y de la comunidad internacional.

Es necesario la construcción de posibles escenarios, dada la complejidad de la situación, es difícil predecir con certeza cuál será el futuro político de Venezuela. Sin embargo, algunos posibles escenarios incluyen:

Continuidad del chavismo: El régimen de Maduro podría consolidarse en el poder, apoyado por las fuerzas armadas y sectores de la población beneficiados por los programas sociales.

Transición política negociada: Podría alcanzarse un acuerdo entre el gobierno y la oposición para llevar a cabo una transición política pacífica y democrática.

Intervención militar: Una intervención militar, tanto interna como externa, no puede descartarse por completo, aunque esta opción conlleva riesgos significativos.

Prolongación de la crisis: La crisis podría prolongarse por varios años, con un deterioro gradual de las condiciones de vida y un aumento de la inestabilidad.

Ahora bien, el desafíos es construir un futuro más prometedor, Venezuela debe enfrentar los siguientes desafíos:

Restauración de la democracia: Es necesario garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la separación de poderes.

Reconstrucción de la economía: Se requiere implementar políticas económicas sostenibles para controlar la inflación, atraer inversiones y generar empleo.

Lucha contra la corrupción: La corrupción ha sido uno de los principales problemas de Venezuela y debe ser combatida de manera enérgica.

Reconciliación nacional: Es fundamental promover el diálogo y la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad.

Marcos Hernández López – presidente de Hercon Consultores

Correo: hernándezhercon@gmail.com

Síguenos en Twitter: @Hercon44 / @Herconsultores

Ig: @hercon44