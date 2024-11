“La Noche en que Berlín Recuperó su Alma: La Caída del Muro y el Despertar de una Ciudad” Por José Luis Farías

Posted in: Opinión

A 35 años de la caída del Muro de Berlín, uno no puede evitar sentir que cada aniversario nos enfrenta de nuevo a ese monstruo de concreto y alambradas, a ese queloide que, aunque desaparecido, parece seguir pesando sobre Europa y sobre nuestras conciencias. Y quizás, entre la miríada de obras que abordan este acontecimiento, hay dos que nos permiten aproximarnos con una agudeza singular al drama humano que aún encarna el muro: El año que cambió el mundo de Michael Meyer y El Muro de Berlín de Frederick Taylor. En estas obras, el Muro se alza como un símbolo, pero también como un lienzo de horror y esperanza, un sitio donde la historia se revela en toda su brutalidad y fragilidad.

El año que cambió el mundo: Desmitificando la caída del Muro de Berlín desde la mirada humana

Michael Meyer, en El año que cambió el mundo, nos enfrenta a una historia que, más que una sucesión de inevitables, parece un cúmulo de accidentes y decisiones improvisadas. Nos gusta pensar en los grandes momentos como si fueran capítulos escritos de antemano en un guion infalible, pero Meyer nos recuerda que la historia no es más que un cúmulo de errores y circunstancias caóticas. La caída del Muro no fue una obra maestra de estrategia; fue, en el fondo, el resultado de malentendidos, de líderes confundidos y de ciudadanos anónimos que, en un acto de valentía espontánea, cambiaron el curso del mundo. Meyer nos invita a renunciar a esa lectura simplista que presenta la historia como una lucha maniquea de buenos contra malos, y nos entrega en su lugar un mosaico mucho más inquietante y veraz: un mundo colgando del azar, donde el destino de millones puede depender de un solo error de cálculo o de una palabra mal dicha.

La obra El año que cambió el mundo de Michael Meyer es un recorrido por el último acto de la Guerra Fría, un fresco histórico que narra, con minuciosidad y perspicacia, los sucesos que llevaron a la caída del Muro de Berlín y al colapso del sistema comunista en Europa del Este. Pero más allá de relatar los eventos de 1989, Meyer se adentra en las entrañas de un momento único y delicado, revelando las contradicciones y los pequeños hilos de casualidad, duda y errores humanos que tejieron el final de una era.

Meyer, quien fue corresponsal de Newsweek en Berlín durante esos años, presenció los acontecimientos de primera mano, y su obra se nutre de esta experiencia. Nos cuenta que la caída del Muro no fue producto de una gran estrategia planificada o de un enfrentamiento épico entre grandes poderes, sino el resultado de una serie de decisiones improvisadas, confusiones políticas y actos de valentía individuales. En su narrativa, Meyer rechaza la tentación de simplificar el curso de la historia, como si todo hubiera estado predestinado. En cambio, nos muestra un mundo que pendía de un hilo, donde la historia se escribía en tiempo real, con personajes que no siempre sabían lo que hacían y líderes que apenas lograban mantener el control de los acontecimientos.

Uno de los aspectos más interesantes de El año que cambió el mundo es la manera en que Meyer retrata el papel de los ciudadanos comunes. En su relato, la caída del Muro no es solo la historia de un conflicto geopolítico, sino una obra coral, en la que el papel de los ciudadanos de a pie resulta esencial. Meyer dedica buena parte de su atención a esos individuos anónimos, cuyas acciones pusieron en jaque a los sistemas de seguridad y vigilancia más sofisticados. Las protestas pacíficas en ciudades como Leipzig y las manifestaciones que, día a día, sumaban adeptos en Berlín Oriental fueron, en su narrativa, una fuerza imparable que terminó venciendo a un Estado armado hasta los dientes. En este punto, Meyer nos recuerda algo fundamental: que la historia no pertenece únicamente a los grandes nombres, sino también a los ciudadanos corrientes que, en un acto de valentía, tomaron el destino en sus manos y se enfrentaron a una dictadura.

Otro elemento relevante es el papel de la política estadounidense y de las potencias occidentales en el proceso. A diferencia de otros historiadores que ven en el final de la Guerra Fría la victoria inequívoca de Estados Unidos, Meyer ofrece una visión más matizada. Para él, los sucesos de 1989 no fueron solo un triunfo de Occidente, sino el resultado de una serie de interacciones complejas, de una diplomacia cuidadosa y de una serie de negociaciones y concesiones. La administración de George H.W. Bush, en particular, tuvo que actuar con extrema cautela para evitar que el colapso de los regímenes comunistas desembocara en una crisis violenta. Meyer nos muestra a un Bush pragmático, menos triunfalista de lo que cabría esperar, consciente de que una victoria demasiado ostentosa podría resultar desestabilizadora.

La narrativa de Meyer también destaca por su rechazo a las interpretaciones simplistas o moralistas de la historia. La caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría suelen ser descritos en términos de una batalla entre el bien y el mal, una narrativa que divide el mundo en blancos y negros. Sin embargo, Meyer nos advierte de los riesgos de esta visión maniquea. En su relato, no hay héroes perfectos ni villanos absolutos. Los dirigentes comunistas, retratados a menudo como tiranos implacables, aparecen aquí como personajes atrapados en un sistema que ya no logran sostener, mientras que los líderes occidentales, a pesar de su apoyo a la causa de la libertad, actúan movidos tanto por el idealismo como por el interés estratégico. Meyer insiste en que la historia es siempre más ambigua y compleja de lo que quisiéramos creer, y en esta ambigüedad reside su verdadero interés.

Al final, El año que cambió el mundo es más que un simple libro de historia. Es una reflexión sobre la fragilidad del poder y la volatilidad de los acontecimientos. Meyer nos recuerda que incluso los sistemas políticos y las estructuras de poder que parecen inamovibles pueden colapsar de un día para otro, y que, a menudo, los líderes y las instituciones que creíamos invencibles resultan ser más vulnerables de lo que imaginábamos. Nos deja una lección inquietante: la historia es, en última instancia, un proceso impredecible, un campo de fuerzas en el que el azar y la improvisación juegan un papel tan decisivo como las estrategias más elaboradas.

El año que cambió el mundo de Michael Meyer nos invita, en suma, a contemplar el pasado con humildad, a reconocer la complejidad de los grandes momentos históricos y a entender que, como en 1989, la historia puede dar giros insospechados en los momentos más inesperados.

El Muro que cayó sin plan: La noche en que Berlín se liberó por un error feliz

Frederick Taylor, por su parte, en su monumental El Muro de Berlín, traducida a quince idiomas, recorre una historia que todos creemos conocer, pero que él reconstruye con una precisión quirúrgica y una sensibilidad inusitada. El Muro, esa cicatriz que atravesaba el corazón de Berlín, no fue solo una barrera física; fue una división espiritual, una herida abierta que marcó a generaciones. Taylor evita el melodrama y el romanticismo fácil. No idealiza ni demoniza; en su obra, el Muro es el resultado de decisiones y miedos que se acumularon, de desconfianzas que se volvieron cemento y acero. Taylor da voz tanto a los que lo construyeron como a quienes lo padecieron, revelándonos que aquel muro fue, sobre todo, una tragedia humana. Fue un recordatorio tangible de que el miedo puede levantar fronteras tan altas que parecen insuperables, de que los hombres, cuando olvidan el diálogo, se encierran en sus propios muros, ya sean de piedra o de prejuicio.

Ambas obras, cada una con su enfoque y estilo, nos advierten que la historia del Muro de Berlín no ha terminado. Aunque caído, sigue ahí, latente, como una advertencia muda que se cuela cada vez que alguien sueña con levantar nuevas barreras. Porque el Muro de Berlín, en último término, fue el triunfo del miedo sobre la razón, de la división sobre la comprensión. Meyer y Taylor nos recuerdan, con una lucidez que roza lo profético, que en cada muro, visible o invisible, palpita una tragedia humana en potencia.

Era noviembre de 1989, y Berlín, esa ciudad siempre dividida, esa cicatriz de cemento y ladrillo que cruzaba Europa de lado a lado, parecía haberse quedado sin palabras. En el aire de esa noche alemana flotaba algo indescriptible: una mezcla de euforia, de incredulidad, de miedo. Frederick Taylor, en “El Muro de Berlín. (13 de agosto 1961 – 9 de noviembre 1989)”. describe ese momento no como un evento planificado o premeditado, sino como una cadena de errores, un conjunto de malas decisiones, de actos accidentales y de órdenes contradictorias que, sin embargo, terminaron por desencadenar uno de los momentos más simbólicos del siglo XX. Porque, en realidad, el Muro no cayó como se planifica una guerra o una revolución; el Muro se cayó porque una multitud enfebrecida decidió, de un momento a otro, que ya no podía seguir en pie.

Era una noche inusualmente templada de noviembre, y el aire en Berlín cargaba una tensión inexplicable, un presagio que pocos lograban poner en palabras. Los berlineses orientales llenaban las calles en un murmullo creciente de dudas, esperanza y un temor que llevaba años fermentándose en las sombras de sus corazones. La ciudad, acostumbrada a mirarse a sí misma a través del muro de cemento y alambrada que la dividía, se movía bajo el extraño hechizo de la incertidumbre. Nadie podía prever que esa noche –la del 9 de noviembre de 1989– el muro, el símbolo indomable de la Guerra Fría, comenzaría a desmoronarse ante los ojos del mundo.

Taylor lo deja claro: la caída del Muro fue, en gran medida, un accidente. No hubo grandes proclamas, ni líderes carismáticos que arengaran a la multitud desde balcones solemnes. No. Todo ocurrió de forma banal, casi irónica. El clima político en Berlín Oriental se tornaba cada vez más volátil, y los rumores de un cambio flotaban entre los gritos de las multitudes. Esa noche, el funcionario Gunter Schabowski, visiblemente confundido por la fatiga y por la urgencia de su tarea, cometió el error que desencadenaría un suceso sin precedentes. en una rueda de prensa rutinaria, soltó una frase mal formulada que pasaría a la historia. No tenía la intención de anunciar nada, pero Schabowski anunció –con la misma indiferencia con la que se da un anuncio menor– que las restricciones de viaje a Occidente se levantarían “inmediatamente”, como si el muro no fuera más que una cerca oxidada que se podía saltar sin más, encendió una mecha. Esa declaración, fruto de la confusión, fue como una especie de chispa eléctrica en una ciudad cargada de tensiones. En minutos, la noticia recorrió Berlín Oriental; miles se acercaron a los puestos fronterizos, y de la confusión inicial se pasó a una situación fuera de control, que ni siquiera los guardias fronterizos sabían cómo manejar.

La escena que describe Taylor en el capítulo 8 es un espectáculo casi surrealista: las autoridades sin saber qué hacer, las personas empujando para cruzar, el miedo de los soldados que, por primera vez en mucho tiempo, se encontraban sin órdenes claras. No dispararon. Y entonces, la multitud fluyó.

La noticia recorrió la ciudad como una ola, como si los murmullos de décadas enteras hubieran encontrado de repente una grieta por donde escapar. En un abrir y cerrar de ojos, familias enteras se congregaron en los puestos de control, aquellos que durante años habían sido la barrera infranqueable entre sueños y realidad. Hombres, mujeres y niños que hasta entonces habían permanecido separados de sus seres queridos, de sus amigos, de sus otras vidas, se apretaban hombro con hombro en una agitación que oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Al principio, los guardias miraban aquella muchedumbre con recelo y ordenaban a la gente regresar a casa. No podían entender qué estaba ocurriendo, porque ni siquiera ellos habían recibido instrucciones claras. Pero la marea humana avanzaba, imparable y obstinada como un río al que no se le puede decir que pare.

Los periodistas internacionales se apresuraban a cubrir el espectáculo. Berlín se convertía en el escenario de un hecho casi milagroso, como si la ciudad misma despertara de un sueño opresivo y confuso. Los guardias, atónitos ante la masa cada vez más grande de personas, empezaron a dar paso, primero a unos pocos, luego a decenas, y pronto no tuvieron más remedio que permitir el libre tránsito. En esa noche milagrosa, el muro, que había sido el corazón de la separación, se disolvía como si nunca hubiese existido, como si la historia misma, que siempre había sido tan implacable con Berlín, concediera por fin una tregua.

Mientras las multitudes cruzaban, algunos se detenían a tocar el muro, incrédulos. ¿Podía realmente estar cayendo ese monstruo de piedra que había sido testigo de la desesperación, el llanto y la lucha? Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, derramaban lágrimas, reían, gritaban y cantaban. En los relatos de aquella noche recogidos por Taylor, se ve la mezcla de risa y lágrimas, de gritos y silencios, de abrazos y de incertidumbre. Había padres que llevaban a sus hijos sobre los hombros, parejas que se besaban, ancianos que se acercaban al Muro con la reverencia de quien visita la tumba de un ser querido. Aquella noche, Berlín parecía despertar de un largo sueño, un sueño en blanco y negro de casi treinta años.

Aquella noche fue, para muchos, el primer amanecer de una vida nueva; y aunque era de noche, la ciudad se iluminaba con la luz de miles de velas y la mirada de aquellos que, al fin, podían ver el otro lado sin restricciones.

Con el paso de las horas, la alegría se transformó en algo casi sagrado. Los jóvenes comenzaron a golpear el muro con martillos, picos, piedras, o cualquier objeto a mano, como si quisieran eliminar cualquier rastro de aquella barrera que durante tanto tiempo los había aprisionado. Cada golpe resonaba como una ceremonia, como un ritual de libertad en el que cada uno, martillo en mano, reclamaba su derecho a existir, a respirar sin el peso de esa sombra que durante veintiocho años había crecido en sus corazones.

Frederick Taylor describe en su libro el preciso momento en que el muro dejó de ser un símbolo de opresión y se transformó en polvo, en trozos insignificantes que la gente se llevaría como reliquias, como si quisieran recordarse a sí mismos que aquel monstruo alguna vez fue real. Así, los trozos del muro, esos que antes contenían historias de dolor, se convertían en recuerdos de esperanza, de triunfo, de la victoria de una voluntad que había nacido de las entrañas de la ciudad misma.

En la madrugada, Berlín se convirtió en una fiesta, en un estruendo de abrazos y carcajadas. Nadie sabía qué depararía el futuro, pero esa noche todos sintieron que por primera vez en años, estaban viviendo la historia en su máxima expresión, en carne propia.

Pero Taylor, con su estilo meticuloso, también nos recuerda que no todo era júbilo. Para muchos, la caída del Muro representaba también una pérdida. Estaba el miedo a lo desconocido, a lo que vendría después, a la incertidumbre de un país que, de repente, debía reencontrarse consigo mismo. Durante años, los habitantes de Berlín Oriental y Occidental habían vivido vidas paralelas, pero separadas. Ahora, al cruzarse de nuevo, se encontraban con sus propios reflejos y sus diferencias, con las esperanzas y también con los resentimientos que habían crecido a ambos lados de esa frontera invisible.

La narrativa de Taylor, precisa y emotiva, nos sitúa en el corazón de esa noche, en medio de las calles y de la gente, en la confusión, en los abrazos, en la euforia. Nos recuerda que, al final, el Muro de Berlín no fue derribado por políticos ni por diplomáticos, sino por personas comunes y corrientes que decidieron tomar el futuro en sus manos. La historia, en esa noche de noviembre, dejó de ser asunto de gobiernos y se convirtió en una fuerza viva, en una voluntad colectiva. Es como si la historia, cansada de esperar, hubiese decidido dar un golpe en la mesa y recordarnos que, a veces, también se cometen errores felices.

Porque, aunque los errores de cálculo y las órdenes mal dadas fueron el detonante, la verdadera razón de la caída del Muro fue el anhelo, la simple necesidad humana de libertad y de encuentro.