Liberaron a 86 presos postelectorales en Tocorón, pero cientos siguen tras las rejas

La madrugada del sábado 16 de noviembre el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, se convirtió en el escenario de reencuentros emotivos y esperanzas renovadas con la excarcelación de 86 detenidos durante las protestas postelectorales, tras los comicios del 28 de julio que dieron como ganador -según el CNE- a Nicolás Maduro.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

lapatilla.com

Familiares y amigos de los liberados llegaron desde tempranas horas a las inmediaciones del penal, luego de conocer la noticia que el gobierno liberaría algunos presos postelectorales.

Entre los asistentes se escuchaban murmuros de rezos, mientras otros se mantenían atentos a cualquier movimiento en las puertas del recinto. “Estamos cansados, madrugamos, pero vale la pena si al final lo vemos salir”, expresó entre lágrimas la madre de uno de los jóvenes que no formó parte de los liberados.

Al igual que esta madre que no pudo ver a su hijo salir de este temido centro penitenciario, otros seguían mirando con ansiedad las listas que se difundían de forma extraoficial y esperando como un “milagro” que la realidad fuera diferente.

“Esperábamos que mi hijo estuviera en este grupo, pero no fue así. Solo nos queda seguir luchando y esperando que su nombre esté en la próxima lista”, comentó el padre de un detenido que lleva recluido desde el 30 de julio.

Uno de los excarcelados, que pidió no revelar su nombre compartió su experiencia tras cruzar las rejas y disfrutar nuevamente de su libertad. “Fueron meses muy duros. No nos explicaban nada, en principio no nos dejaban ver a nuestra familia. No nos decían si tendríamos juicio y cuando sería. Solo me queda agradecer a mi familia por no rendirse y estar aquí, siempre apoyándome. A los que siguen adentro y a sus familiares les digo que no pierdan la fe. La justicia llega y nosotros somos inocentes”.

A pesar del alivio por estas excarcelaciones -de las cuales algunos gozan de libertad plena y otros con régimen de presentación de 30 días- las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que estas medidas no borran las irregularidades cometidas durante las detenciones.

Según Alfredo Romero, director de Foro Penal, con estas excarcelaciones se mantienen más de 800 adultos masculinos privados de libertad con fines políticos en Tocorón y más de 1.700 en todo el país.