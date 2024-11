El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de noviembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Diviértete y vive la vida tal cual es, con felicidad y agradecimiento. Ya sea que tengas o no todo lo que quieres, no te tomes la vida tan en serio. Relájate y haz lo que te guste hacer, sal, comparte, viaja o quédate en casa. No importa lo que hagas, lo que importa es que te haga feliz.

Tauro

A veces dices que si cuando quieres decir que no y te asfixias en una serie de compromisos que no tienen nada que ver con el sábado que habías planeado. En lugar de relajarte, te estresas más y terminas haciendo todo a la mitad o estás pero no estás en nada. Hoy di que no si quieres decir que no.

Géminis

Intenta hacer algún plan y disfrútalo al máximo. ¿Te sientes demasiado cansado para salir de fiesta, pero igual quieres compartir con quienes quieres? Transforma tu día en uno rodeado de amor e invita a tus amigos o familia a cenar a tu casa. Jueguen algún juego de mesa o canten karaoke. La idea es pasarla en grande, así hagan algo pequeño.

Cáncer

Un fin de semana repleto de actividades puede tener un efecto agotador y hacer que estes tan cansado que no rindas la próxima semana. Reconoce tus propios límites y haz planes en base a ellos. De hecho, no tienes que renunciar a nada, sólo administrar bien tu tiempo, sin olvidar que necesitas alguno para descansar y recargar las pilas.

Leo

Comienza el día limpiando, organizando y ordenando la casa. Te sentirás feliz y aliviado al ver todo impecable. Y para sacar mayor partido a este tiempo, después de hacer tu limpieza habitual, haz una energética. Abre las ventanas, enciende incienso en cada habitación y rocía agua con canela en cada esquina. Hazlo de adentro hacia afuera, desde la habitación ubicada más allá fondo, hasta la entrada de tu hogar. La energía fluirá, se transformará y se activara.

Virgo

Ve a algún lugar nuevo, uno en que nunca hayas estado y que anticipes que te gustará. No hace falta que salgas de viaje fuera de la ciudad, prueba ir a un nuevo restaurante, museo, parque, playa o programa un encuentro con amigos que aún no hayas visto desde hace un tiempo.

Libra

Es un día de establecer límites, de hacerle entender a los demás que sus derechos terminan donde comienzan los tuyos. Que no pueden hacer lo que quieran, cuando quieran o por lo menos no cuando tiene que ver contigo. Poner límites, libera. El día que lo hagas, lo convertirás en tu premisa de vida.

Escorpio

Cada historia es diferente y no por ser más o menos complicada deja de tener importancia. Escucha, reconforta y ayuda a quien abra su corazón ante ti. No necesitas hacer mucho, a veces con un fuerte abrazo, un te quiero o simplemente con prestar atención, sin opinar, basta.

Sagitario

¿Y qué tal un viaje corto en auto?, nada muy lejos ni demasiado complicado. Elige una ciudad cercana que te llame la atención y explórala. Descubrir nuevos lugares hará que el tiempo parezca más corto y el fin de semana más productivo. Ya sea que viajes sólo o acompañado está bien, lo importante es que la experiencia sea gratificante.

Capricornio

No pienses en lo que tienes que hacer la próxima semana. Si te estresas o piensas demasiado te estresaras y llenarás de ideas que te bloquearán o llenaran de ansiedad. Igual el Lunes llegará en poco tiempo, por ahora es Sábado, así que aléjate de todo lo que te inquiete, pásala bien y disfruta tu día libre.

Acuario

Desconéctate de la tecnología por unas cuantas horas. Ve a algún lugar al aire libre y haz alguna actividad que te permita tener contacto con la naturaleza. Siente el sol sobre tu piel, independientemente de que haga frío o calor, te sentirás inundado de energía vital. Una vez que lo hayas hecho, regresa a casa, a tu lugar especial, come y toma algo delicioso y recuéstate en tu cama o sofá mientras ves una serie o película, lees un buen libro o escuchas música.

Piscis

Comienza una etapa de cambio. Cierras un ciclo y das paso a uno nuevo, más incierto, que requiere más esfuerzo y atención de tu parte. No todo está dicho ni escrito, así que tendrás que dejar todo muy claro, de ser posible asentado en papeles. Puede que haya resistencia y obstáculos por enfrentar, pero no te amilanes, confía en que sacarás la fuerza que necesites y llegar hasta el final.