Vicky Dávila responde duro a Gustavo Petro: Lo voy a derrotar democráticamente en el 2026

Aunque Vicky Dávila renunció a la dirección de la revista SEMANA, Gustavo Petro continúa haciendo referencia a la periodista como si continuara en esta casa editorial.

Durante un evento que Petro tuvo este viernes 22 de noviembre, hizo referencia a Dávila como “la señora de la revista” por lo que la periodista le respondió de inmediato a través de sus redes sociales. “La “señora de la revista” ya no está en la revista. Me llamo Vicky Dávila, y lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026?, dijo.

La “señora de la revista” ya no está en la revista. Me llamó Vicky Dávila, y lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026. No necesito de politiqueros como lo hizo usted. No necesito de dineros oscuros en bolsas. No necesito de pactos con criminales.… pic.twitter.com/7vY3C3gpE2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 23, 2024

Pero el mensaje no quedó ahí y la comunicadora le dijo a Petro que “lo que les molesta a unos pocos es que yo no he sido una criminal, no fui terrorista, no maté y no secuestré”.

Finalmente, Dávila dijo que ella no necesita de “politiqueros como lo hizo usted. No necesito de dineros oscuros en bolsas. No necesito de pactos con criminales”.