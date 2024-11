Borrell insta a Netanyahu a aprobar hoy mismo el acuerdo de alto el fuego en Líbano

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a aprobar “hoy mismo” el acuerdo de alto el fuego en Líbano ya que, según dijo, no hay más excusas.

En una comparecencia ante los medios durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Fiuggi (centro de Italia), Borrell agregó que “el apoyo al alto el fuego es absolutamente necesario (…) El sur del Líbano está completamente destruido. No queda nada allí. Así que hay que presionar a Israel para que apruebe la propuesta de alto el fuego hoy mismo”.

Y añadió: “Aunque he escuchado a los ministros extremistas del Gobierno israelí estar dispuestos a continuar la lucha, dispuestos a seguir bombardeando cada noche Beirut, esperemos que hoy el Gobierno de Netanyahu apruebe el acuerdo de alto el fuego propuesto por Estados Unidos y Francia”.

“No, más excusas. No más peticiones. Paren esto. Dejen de luchar. Dejen de matar gente. Y empecemos a pensar en la paz”, enfatizó Borrell.

Explicó que el Líbano ha aceptado que Estados Unidos presida el comité para el alto al fuego, pero que ha pedido la presencia de Francia y de esto se está discutiendo “porque Israel no quiere”.

“Francia quiere ayudar y está dispuesta a participar a menos que haya un veto israelí. Si no lo hay, Francia participará y la aplicación será fácil”, añadió el jefe de la diplomacia comunitaria.

Respecto a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Netanyahu, Borrell explicó que Estados Unidos tiene sus ideas, pero ha pedido a los miembros de la Unión Europea “que cumplan con sus obligaciones en materia de derecho internacional”.

“Nos guste o no, el Tribunal Penal Internacional es un tribunal tan poderoso como cualquier tribunal nacional. Y si los europeos no apoyan al Tribunal Penal Internacional, no habrá ninguna esperanza de justicia. Bueno, veamos hoy cuál es el resultado final de nuestras discusiones, pero quiero ser claros al respecto: No hay una alternativa”, agregó.

Y agregó que aunque “Estados Unidos podrá hacer lo que quiera”, él lo que quiere es “una declaración que diga que los europeos cumplirán con nuestras obligaciones bajo el derecho internacional”.

“Las órdenes de arresto deben implementarse. Si alguien no lo hace, está violando el derecho internacional”, subrayó.

Borrell también recordó la situación en Gaza donde “hay alrededor de 250.000 personas abandonadas” y que Naciones Unidas ha explicado que no hay combustible, no hay comida y no pueden entrar las ayudas.

EFE