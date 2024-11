El polémico gesto de Leonardo DiCaprio que da la vuelta al mundo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, está una vez más en el ojo de la tormenta tras un episodio ocurrido durante su reciente visita a Fiji. Un video viral mostró al intérprete de 50 años mientras caminaba apresurado por el vestíbulo de un hotel de lujo y, aparentemente, ignoró una ceremonia tradicional organizada por el personal para despedir a sus huéspedes.

El momento fue compartido en redes sociales y no tardó en generar polémica. En las imágenes, DiCaprio aparece vestido con ropa negra, gafas de sol y una gorra, y se lo puede ver caminar hacia un vehículo que lo esperaba en la salida del hotel. Mientras tanto, un grupo de empleados realizaba un ritual típico fiyiano con cantos y música. Sin embargo, el actor no detuvo su marcha, mantuvo la mirada baja y pareció estar concentrado en una llamada telefónica.

El comportamiento del actor desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideraron su actitud como un gesto de “desprecio” e “ingratitud” hacia los empleados que participaron en la ceremonia. Los comentarios señalaron que, siendo una figura pública, DiCaprio debería haberse mostrado más agradecido con el personal, saludar o al menos sonreír ante las caras expectantes de sus fanáticos en Oceanía.

No obstante, otros internautas salieron en su defensa. Algunos argumentaron que el actor se encontraba de vacaciones y que la ceremonia no formaba parte de su agenda, por lo que no tenía obligación de participar en ella. “Él es un ser humano como cualquiera, no está obligado a atender actividades no programadas”, comentaron usuarios en plataformas como TikTok y Twitter.

