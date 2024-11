Corina Smith lanza “Quítenme el cel”: Un himno de amor propio y superación emocional

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con información de El Farandi

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La cantautora venezolana Corina Smith ha lanzado su nuevo sencillo “Quítenme el cel”, un himno de amor propio que resuena con aquellos que han enfrentado la difícil tarea de superar una relación pasada. Este tema refleja la honestidad y la vulnerabilidad que caracterizan su música, abordando la lucha interna entre el deseo de contactar a un ex y la necesidad de mantener la distancia.“Quítenme el cel” se convierte en una poderosa declaración sobre la autovaloración. En sus propias palabras, Corina explica: “Me gusta cantar historias reales y en este tema traigo una situación con la que muchas personas se pueden identificar”. La canción encapsula ese momento en que uno sabe que es mejor alejarse, pero los sentimientos pueden traicionar esa decisión.La letra incluye líneas memorables como “Si me ven en la disco / Quítenme el celular / Que si no, lo voy a llamar / A decirle que no hay nadie como él”, lo que muestra la lucha emocional de querer seguir adelante. El videoclip, dirigido por Chanty, presenta imágenes de Corina disfrutando de una noche en Madrid, buscando distraerse y resistir la tentación de responder a mensajes de su ex pareja. Actualmente, Corina Smith se encuentra en Bangkok, Tailandia, participando como embajadora de la marca de joyas Pandora, donde se reúne con más de 100 personalidades internacionales. Con “Quitenme el cel”, Corina continúa consolidándose como una voz influyente en la música latina, promoviendo el amor propio y la superación personal.