María Corina Machado: No habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela este sistema criminal

Nadie sabe qué va a pasar en Venezuela en un mes, cuando deberá posesionarse el presidente electo, luego de unas muy controvertidas elecciones, en las que mi personaje del año, María Corina Machado, jugó un papel protagónico y muy valiente.

Por María Rueda | EL TIEMPO

Pregunta: A la hora de hacer esta entrevista usted me pidió un tiempo complementario porque estaba atendiendo una emergencia en la embajada argentina, protegida en este momento por Brasil. ¿Qué pasa allá?

Respuesta: En Venezuela este régimen está absolutamente desatado y desquiciado en materia de represión. Este asedio sin precedentes a la embajada de Argentina, lo mismo que a la casa de mi madre, es una demostración de que esta gente no tiene límites. Y, además, están cometiendo errores, porque esto es una agresión directa a dos países, Argentina y Brasil. Pero, realmente, Maduro está agrediendo a todos los países democráticos que han suscrito convenciones internacionales, como la Convención de Viena y de Caracas, sobre asilo diplomático. El asedio a la embajada incluye vehículos colocados a lo largo de la calle, en la que además hay otras sedes diplomáticas cercanas como la de Rusia, Corea del Norte, etcétera; trancan la calle, requisan todos los vehículos que pasan por delante, se colocaron unos individuos con armas de fuego y pasamontañas, drones volando sobre las residencias y después comenzaron a cortar los servicios de luz y agua; prácticamente no permiten el ingreso de alimentos; ni hablar de visitas, prohibidas desde hace ya varios meses.

Pregunta: ¿Cuántos asilados hay en la embajada de Argentina, y quiénes son?

Respuesta: Bueno, seis; ahí están Magalli Meda, jefe de mi campaña; Pedro Urruchurtu, nuestro coordinador de relaciones internacionales; Humberto Villalobos, coordinador del equipo electoral; Claudia Macero, nuestra coordinadora de comunicaciones; Omar González Moreno, nuestro secretario político y jefe del comando en el estado Anzoátegui; y Fernando Martínez Mottola, enlace con los partidos de la plataforma unitaria.

Pregunta: ¿Qué espera María Corina Machado del presidente de Colombia, Gustavo Petro?

Respuesta: Que cumpla su palabra. Él ha dicho claramente que no va a validar un proceso fraudulento, sin resultados. Y yo también espero que escuche al pueblo de Colombia y al de Venezuela.

Pregunta: Ha pedido las actas de la votación, que no le han dado…

Respuesta: Y que no le van a dar. Las actas, nosotros las llevamos al Congreso de Colombia, al de Brasil, al de Chile y al de República Dominicana; hasta las llevamos a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas. Quiero insistir en algo: en el procedimiento electoral venezolano, cuando este se cierra, se imprime el acta que va en el sobre uno, que va al CNE, al que se lo llevan los militares del Plan República. Después de que se imprime esa acta, se trasmite el resultado vía electrónica al CNE y se imprime la que le corresponde al testigo. Si yo tengo el acta que le correspondía a nuestro testigo, el CNE tiene la suya, que se imprimió primero. ¿Me explico? Entonces, todo lo que están diciendo, de que no se transmitieron los resultados, de que hubo un hackeo y que no tienen las actas, son mentiras. Ellos tienen las actas desde ese día y saben que conocemos la verdad y son las mismas actas nuestras. Tenemos videos y testimonios de muchísimos centros donde la gente, en vivo, con los militares al lado, leían los resultados. Eso está todo organizado y documentado.

Pregunta: Luego la única alternativa era esconder las actas…

Respuesta: Claro. Y eso fue lo que hicieron. Esconderlas y pretender que Edmundo iba a reconocer a Maduro con una firma en una servilleta, algo de un impresentable que francamente… Eso no podía ni va a ocurrir. ¿Yo qué espero? Que los presidentes de América Latina tengan conciencia histórica de lo que está en juego. No solamente la estabilidad de la democracia en Venezuela, sino la de Colombia también. No hay paz posible en Colombia mientras en Venezuela haya un sistema criminal que está promoviendo la desestabilización del hemisferio.

