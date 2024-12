El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de diciembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es hora de replantear tu vida sentimental y de buscar nuevos horizontes. Si una persona te ama, se le nota, lo demuestra. No pienses ni supongas, si dudas ve y pregunta. Tampoco busques el amor donde no existe ni excuses actitudes o comportamientos que no tiene justificación.

Tauro

Quien te crítica en lugar de apoyarte no puede considerarse un verdadero amigo. Aléjate de personas que en lugar de sumar, restan en tu vida. Desde hoy aplica la premisa que dice que debes dar amor en la misma medida que recibes. No mereces ni un poquito menos, así que ya sabes, si das mereces recibir y si no das, no te quejes.

Géminis

Para alcanzar resultados satisfactorios es necesario que tengas una cuota de paciencia extra y esperes que las cosas tomen el rumbo que tienen que tomar. Lograrás mucho más si permites que las cosas fluyan. Géminis, nada de imponer o presionar. No puedes vivir tu vida así.

Cáncer

Administra tus finanzas con la guía de un buen contador o asesor financiero. No es un periodo adecuado para hacer inversiones a gran escala, pero puedes comenzar poco a poco. Apuesta por lo que sea tangible, por lo que esté a tu alcance, por lo que puedas construir y crecer a medida que evoluciona.

Leo

Las clave para disfrutar la vida es sonreír a pesar de las adversidades. En el pasado has vivido momentos difíciles, pero hoy, después que la tormenta se ha calmado, puedes cambiar tu visión de ese pasado que te oprime. Procura que sea una experiencia de la que aprendiste una lección y no una marca en tu alma y tus recuerdos.

Virgo

Estás en una encrucijada. Eres consciente de que debes tomar una decisión, pero no te sientes preparado. Esto es lo qué hay y no puedes esperar más. Darle largas puede hacer que todo empeore. Así que siéntate, evalúa que te conviene y que no, y si aún así no sabes que decisión tomar, déjate llevar por la intuición, porque esa, nunca falla.

Libra

Estás a un paso de liquidar una deuda y al fin, después de tanto tiempo, tendrás una preocupación menos. Por ahora procura ser prudente y no adquirir nuevos compromisos económicos. Que tú meta sea invertir de forma segura, bajo asesoramiento, nada de gastar ni arriesgar.

Escorpio

Las personas inteligentes no pierden tiempo en quejas y lamentaciones. Cuando quieren algo, actúan en función de sus metas y se comprometen de verdad. Es hora de dejar esa actitud, que al final no te conducirá a ningún lado. Opta por asumir otra, más positiva y optimista. Tú puedes.

Sagitario

Comprender el porqué te sucede lo que vives ahora y reflexionar sobre la forma en que te has manejado últimamente, te ayudará a darle un nuevo enfoque a tu vida. Si con el tiempo descubres que estabas equivocado, no seas demasiado severo contigo mismo, todos cometemos errores y tú no eres ni serás una excepción.

Capricornio

Una que otra persona mal intencionada podría intentar envolverte en su red de manipulación a fin de sacar provecho de su relación contigo. Presta más atención a lo que dicen entre lineas, lo que no es tan obvio, pero que igual está allí y encontrarás la realidad.

Acuario

Recibes reconocimiento por tu trabajo y profesionalismo. Te levantas con el pie derecho y obtienes grandes resultados y todo gracias a esa capacidad tan tuya de ver más allá. Eres un visionario y con tus ideas podrás abrir puertas que pensabas que estaban cerradas.

Piscis

Pronto llegará un dinero que has esperado desde hace mucho y resolverás un problema que te tenia atormentado, y a partir ahora debes ser más inteligente y organizado y distribuir tus recursos lo mejor posible. La clave es poner en práctica la lección aprendida y no cometer errores del pasado.