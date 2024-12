Texas busca pena de muerte para migrantes venezolanos acusados de asesinar a una niña

Fox News informa que los acusados inicialmente no calificaban para la pena de muerte, pero, posteriormente, el hallazgo de evidencia de agresión sexual calificó el caso como asesinato capital. Kim Ogg, fiscal del distrito del condado de Harris, explicó a “Fox and Friends” que esta decisión se tomó debido a “la solidez de las pruebas” y “la atrocidad del crimen”. Añadió que “sí, he hablado con Alexis Nungaray (madre de la víctima) en múltiples ocasiones, junto con su padre. Su familia apoya esta medida”.

El asesinato de Jocelyn Nungaray fue catalogado como “grueso” y la evidencia presentada resultó clave para definir la decisión de buscar la pena máxima, informó Fox News. El informe destaca que Ogg se mostró confiada en que un “jurado de Texas condenará a muerte a estos dos acusados basándose en la evidencia que tenemos”.

“Creo que no hacemos que las víctimas elijan; nuestros fiscales determinan lo que es más probable. Pero estamos convencidos de que un jurado en Texas sentenciará a estos dos acusados a la pena de muerte con base en las pruebas que tenemos. Por lo tanto, hoy notificamos a la defensa y al tribunal que esa es nuestra intención”, afirmó durante su entrevista.

“Presentaremos un aviso por parte del estado de Texas indicando nuestra intención de buscar la pena de muerte contra los asesinos de Jocelyn: Peña y Rangel. Ambos son ciudadanos venezolanos. Fueron capturados mientras cometían un delito al ingresar ilegalmente a este país y, días después, asesinaron y violaron a Jocelyn Nungaray. Estamos buscando la pena de muerte porque queremos enviar el mensaje de que, independientemente de quién sea, pero especialmente si está ilegalmente en este país, enfrentará las mismas consecuencias que cualquier otra persona por asesinar a un niño luego de una violación y secuestro”, indicó.

“Este tipo de crímenes horribles cometidos por inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera deben detenerse. La familia de Jocelyn está en una situación que nunca imaginaron, y creo que es injusto que cualquier persona con hijos esté expuesta a criminales cometiendo crímenes atroces que no tendrían que suceder. Si estos hombres no hubieran estado en nuestro país, Jocelyn estaría viva. Si la Patrulla Fronteriza los hubiera mantenido bajo custodia, como lo habría exigido el proyecto de ley del senador (Ted) Cruz, Jocelyn estaría viva. Lo que realmente afecta a los fiscales, y a mí en este caso, es que fue un crimen prevenible”, afirmó.

Aprovechó el momento para mostrarse a favor de políticas más restrictivas para la llegada de los migrantes, tal y como las está impulsando el presidente electo Donald Trump. El caso de la menor ha sido uno de los temas que el republicano abordó en su campaña, luego de reunirse con Alexis Nungaray en agosto, durante una gira por Arizona. “Jocelyn era una niña de 12 años cuya vida fue robada por dos delincuentes ilegales que (Kamala) Harris liberó en nuestro país sin ningún motivo”, dijo Trump.

La madre de la niña ha cuestionado por qué los dos presuntos asesinos no permanecieron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “No tenían ninguna razón para hacer lo que le hicieron a Jocelyn. Había más de 300 camas disponibles en centros de detención en las que deberían haber estado porque estaban detenidos. Los liberaron cuando no debían haberlo hecho. Uno tenía un monitor de tobillo que no impedía nada. Así que ahora tengo que seguir con el resto de mi vida”, dijo en esa reunión Alexis Nungaray. La familia de la menor se mantuvo en contacto con el presidente electo Donald Trump desde entonces.

