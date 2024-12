José Gato Briceño: Año 2024 ¡Ganamos! Año 2025 ¡Vamos a cobrar!

Posteado en: Opinión

Ya a pocos días de concluir el año 2024 podemos afirmar que éste, fue un gran año para los venezolanos, porque por primera vez en la historia de los últimos 26 años de barbarie – léase revolución narcochavista- se demostró que tenían una tramoya de fraude en cada evento electoral y cuándo se les demostró, en esta oportunidad, el 28J que no ganaron, la arrebatan y eso quedó evidenciado en las elecciones presidenciales en las que ARRASÓ, Edmundo González Urrutia, candidato por la Plataforma Unitario opositora y ahora presidente electo.

Se fue a un proceso con las normas impuestas por ellos, a todo riesgo, ratificaron la inhabilitación de María Corina, no permitieron la inscripción en su lugar de la Dra Corina Yoris sin dar ninguna explicación, no se esperaron que el candidato tapa, Dr Edmundo González Urrutia podía superar a Nicolás Maduro y tampoco que María Corina recorriera toda Venezuela en carro, contra viento y marea, apresando, castigando y persiguiendo a quienes le dieran posada, alimentación o cualquier servicio (sonido, transporte) ya que hasta le prohibieron montarse en avión y levantara un gran entusiasmo nunca visto en la historia de Venezuela, superando con creces al de Hugo Chávez. No le permitieron entrevista en ningún medio de comunicación nacional y dió la batalla con las redes sociales. Y lo más contundente fue la sorpresa de lograr el 85 % de las actas y escanearlas, sacarlas de Venezuela y colocarlas en manos de la Organización de Estado Americano (OEA) y para cerrar con broche de oro, el Centro Carter, una organización de tanto prestigio internacional fueron los observadores del proceso electoral, invitados y acreditados por el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro. El Centro Carter demostró científicamente que el presidente electo fue Edmundo González Urrutia.

¡Ganamos! y sobre eso no cabe la menor duda, no perdamos la fe, si por el atrevimiento y abuso de poder del régimen no logramos el objetivo de la juramentación de Edmundo González el 10 de enero, veremos cómo a partir del día 20 de enero, cuando tomará posesión Donald Trump este indiscutiblemente retomará la política de máxima presión liderada por el Secretario de Estado más involucrado y comprometido con nuestra causa, nada más y nada menos, un hijo de inmigrantes cubanos, Marcos Rubio quien se convertirá en el amansa guapo de verdugos y machitos de barrio y seguramente los volveremos a ver orinarse, con la certeza de que ¡ COBRAREMOS !.

En la continuidad del balance y recuerdos mañana 16 de diciembre estaré cumpliendo doce (12) en el exilio que salí de mi casa con una maleta después que fui a votar a mi amado pueblo de Caicara y después de haber resistido 10 meses y 12 días de inclementes amenazas, allanamientos, un atentado en donde murió uno de mis mejores hombres, padre de familia con tres hijos y uno de los delincuentes, me hicieron todo tipo de amenazas para que renunciará y saliera corriendo como ya lo había hecho otro gobernador de Monagas, me les paré y les di la pelea y me puse a recorrer el estado con grades concentraciones denominadas, cruzadas. Jamás se esperaron que me quedara porque no tenía rabo de paja, hasta me inventaron una leyenda de dos asesinatos que hubo en Caicara por funcionarios de la policía en enero del año 2009 para tratar de inculparme. En ese caso se trasladó una comisión especial del CICPC de Caracas integrada por sus mejores hombres, impulsada por el recién derrotado ex gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello que allí vio la posibilidad de acabarme política y moralmente, designaron un fiscal con competencia nacional, radicaron el juicio en el estado Carabobo y se lo entregaron a una Juez que resultó ser familia de Pedro Carreño, quien es uno de los incondicionales de Diosdado, si Diosdado se hiciera una radiografía en sus testículos, saldría de primero Carreño. En el año 2011, dos años después de esos sucesos de Caicara le dictaron sentencia por 15 años a los culpables y con esto les demuestro con hechos y pruebas irrefutables a mis detractores, cagatintas, palangristas que resistí los inclementes ataques de Hugo Chávez que hasta llegó decir en cadena nacional que me convertiría en Polvo Cósmico y hoy estoy lleno de salud y él está en la quinta paila del infierno y el 95 % de los venezolanos odiándolo, ese fue el legado que dejó.

Si hubiera tenido rabo de paja después de tres años de esos sucesos, obviamente, con el poder de Chávez me hubieran sacado esposado de la gobernación.

En esta coyuntura se ha forjado aún más en mí la fuerza de voluntad para abrir frentes de denuncias contra la narcotiranía, aún persiste la impotencia, es dolorosa la pérdida de mis libertades, me agobia la lejanía de mis familiares, amigos y paisanos, la soledad y la tristeza han templado aún más mi carácter y me dan la fortaleza para seguir desde el destierro, luchando por mi patria. No niego ni soy un cobarde para no expresarlo, que muchas veces siento un hondo dolor en el pecho por no poder estar en mi tierra amada, excluído, perseguido, amenazado, calumniado, indefenso y traicionado por algunos amigos y familiares. Siento nostalgia por los recuerdos y sueños robados no solo a mí, sino al país entero, lloro por esos hermanos que contra viento y marea huyen de la patria por el capricho y sed de riqueza de una banda de pillos narcotraficantes. Agradezco profundamente al pueblo de Costa Rica y al Reino de España por la acogida que me han brindado, pero no puedo dejar de añorar a mi patria, esa tierra alegre, fraterna y llena de ilusiones a la que los Carteles de la Droga se empeñan en desaparecer. Este exilio colectivo nos ha hecho comprender nuestra formación genético-cultural que es de triunfadores, tenemos en medio de este holocausto a más de 9 millones de venezolanos dando lo mejor de nosotros en todas las latitudes, cosechando éxitos, recibiendo premios, gritándole a todos que estamos hechos de coraje, de una casta que a pesar de las circunstancias adversas mostramos lo mejor de nosotros. Dondequiera que hay un reto hay un venezolano buscando ganarlo o al menos dejar en alto nuestro gentilicio.

Desde la cárcel del exilio deseo que, en esta Navidad, Dios ilumine los hogares venezolanos, les regale salud, fortaleza y traiga de retorno la paz y la democracia que nos robaron. Luego de asumir la presidencia y el control del país, visualizo muchos reencuentros, familias reuniéndose, aunque el daño está hecho, cuando ya hayamos desterrado a la peste revolucionaria heredera del traidor mayor, hoy felizmente difunto, veremos los campos produciendo, las fábricas encendiendo motores, los jóvenes esperanzados de poder formar sus familias en su terruño y acompañando a sus padres en la vejez, las universidades recibiendo a sus profesores y la recuperación urgente de la infraestructura esencial para dotar de servicios a cada hogar. Desde aquí, en este año especialmente duro para mí, pero con todo mi amor celebraré la llegada del nuevo año, honraré mis tradiciones con parrandas y aguinaldos y con especial sentimiento, acompañaré en mi corazón y mi alma a todos mis paisanos de mi amada Caicara en su ancestral Fiesta del Mono. Brindo por el regreso de la Venezuela cálida y fraterna que anhela una Patria Nueva.

Mi mayor agradecimiento a mis leales lectores y seguidores, también a las páginas web @la_patilla, @elvenezolanonews.com de Miami, @diariototalof_ de España, @Punto_deCorte, de Caracas, de quienes me despido hasta finales del mes de enero 2025, cuando seguiré dando la pelea, recargado de fuerzas para luchar y aportar desde este necesario y resignado exilio.

En el nuevo año, de importancia crucial para nuestro país los acompañaré nuevamente, siempre con la denuncia y el enfrentamiento contra los destructores de mi patria, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

¡Felices fiestas de Navidad y un bienaventurado Año 2025!

¡Dios Bendiga a Venezuela!