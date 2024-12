Maduro volvió a negar que en Venezuela haya presos políticos tras arremeter contra Provea (Videos)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Nicolás Maduro volvió a negar este jueves que en Venezuela haya presos políticos, después de arremeter contra la ONG Provea.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Durante una transmisión, criticó que las ONG y organismos internacionales llamen de esa manera a los detenidos, después de señalarlos de tratar de “quemar” módulos policiales, alcaldías y espacios públicos.

“Quíbor, lamentablemente el 29 y 30 de julio recibió una embestida brutal del fascismo. Trataron de quemar la alcaldía al rociarla con gasolina y tratar de matar a la alcaldesa Carmen Silva, trataron de quemar unas radios comunitarias los fascistas Ahora salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron”, dijo.

Maduro sostuvo que en el país “no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida”. Además, acusó a la ONG Provea de “trabajar para la CIA desde los años 90”.

“Sale Provea, que no es Provea es ‘Pro-CIA’, porque trabajan para la CIA desde los años 90. Un director de Provea me entregó a mí a la Disip en su época, me montó una trampa y me atraparon en las puertas del hotel El Conde. No les he contado ese chisme, algún día se los cuento. Desde esa época, que me metieron preso en 1996, ya Provea trabajaba con la CIA”, expresó.

Video: X / @polianalitica

Este jueves, la ONG venezolana Provea pidió que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los presos políticos, cifrados en 1.877 tras las liberaciones de las últimas semanas según el Foro Penal.

A través de X, afirmó que los presos políticos de Venezuela necesitan una medida humanitaria “para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos”.

“Aún estamos a tiempo”, indicó, a la vez que pidió una Navidad sin presos políticos, la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales.

Maduro señaló que los detenidos tras protestas postelectorales salieron a “matar, quemar y destruir” por orden de María Corina Machado.

“Detrás de eso estuvo la ‘Sayona’ criminal y fascista. No son presos políticos, fueron gente que salieron a matar, quemar y destruir”, sentenció.

Video: X / @polianalitica

Con información de EFE