Alertan ante detenciones de extranjeros y venezolanos en controles fronterizos de Táchira

Al menos 12 extranjeros y dos venezolanos han sido privados de libertad en los últimos meses, cuando intentaron ingresar a Venezuela por la frontera terrestre del estado Táchira, detenciones en las que a los familiares de estos ciudadanos se les ha negado información sobre el motivo y el lugar de reclusión durante varios días, incluso hasta meses.

Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Tal como lo denunció este jueves a través de las redes sociales, Rhoda Torres, madre de Jhonattan Torres Duque, quien fue detenido en la alcabala de Peracal el pasado 27 de octubre y hasta la fecha desconoce su paradero.

“Yo me estoy muriendo como madre, ya no aguanto más. ¿Dónde está mi hijo?”, entre lágrimas, suplicó Torres, quien dijo que su hijo fue detenido delante de ella. “Yo lo pude ver, yo lo pude abrazar, lloró, lloramos, mi hijo es venezolano. Cuando yo lo busqué en Táchira, lo busqué por todas partes y me decían que ya no estaba”.

“Después me dijeron que él había sido traslado a Caracas a un lugar de investigación, pero no tengo la certeza de eso porque no lo he visto, no he tenido ni una llamada”, continuó en su narración Torres.

Igualmente, enfatizó que el joven está pasando por un proceso de depresión. La madre mostró la copia de la partida de nacimiento y cédula de identidad de su hijo, donde demuestra que es venezolano y no extranjero, pues asegura que, por ser muy alto, hablar dos idiomas y por su apariencia, pareciera ser extranjero, sin embargo, no tiene otra nacionalidad, aclaró.

Cinco colombianos, tres de ellos civiles y dos militares; han sido privados de libertad en la frontera de Táchira, así como tres peruanos, dos españoles, un argentino, un uruguayo; y otros dos venezolanos, uno de ellos detenido cuando ofrecía un servicio de mototaxi al peruano.

Ante esta situación, el equipo de lapatilla.com consultó a William Gómez, analista de frontera en Táchira, quien hizo un llamado a los extranjeros que esperan visitar a Venezuela en los próximos días, ya sea por motivos familiares o de turismo, a que lo piensen y tomen previsiones.

“A medida que se acerca el 10 de enero la situación se torna hostil, muy rigurosa y hasta pudiéramos decir, altamente peligrosa para los ciudadanos de nacionalidad extranjera” que intentan ingresar a Venezuela por la frontera de Táchira, acotó.

Asimismo manifestó que, los extranjeros provenientes de países donde sus gobiernos han tenido rupturas diplomáticas con Venezuela, pudieran estar más en riesgo, especialmente quienes viajan desde países que han reconocido a Edmundo González.

Destacó que esta situación también está presente con ciudadanos de Brasil y Colombia, donde sus gobiernos no se manifiestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco han reconocido su triunfo.

“Hasta que no se presenten las actas desglosadas y desagregadas de cada mesa de votación, para certificar una garantía y una confianza de que ganó Maduro, pero están a la espera de la presentación de esas actas y que no se haya cumplido, lo que ha generado es una tensión internacional con algunos gobiernos, por el nerviosismo hacia el gobierno venezolano”.

Aumentaron controles en Migración Venezuela

Para el analista en frontera, en el último trimestre postelectoral, se han incrementado de manera rigurosa los controles para el ingreso de extranjeros al país, específicamente en la frontera terrestre entre Táchira y Norte de Santander, así como por El Amparo, en el estado Apure.

Explicó que esto ha conllevado a la detención de algunos ciudadanos de nacionalidad extranjera, “que han sido objetos de inteligencia y contrainteligencia del Estado venezolano, a quienes se les ha adjudicado que están comprometidos con presuntos hechos de posibles intentos de atentar contra la seguridad de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o contra funcionarios de Nicolás Maduro”.

“Ante un proceso de deportación o de expulsión del país por los motivos que fueren según la ley o el reglamento de extranjería del país, no se está cumpliendo en estos momentos; allí se estipulan los procesos a los que un ciudadano extranjero puede ser objeto, establece si debe ser deportado o expulsado, pero esto no ocurre, sino que son detenidos y luego son relacionados con grupos de delincuencia o que vienen a atentar contra la seguridad de algunas autoridades”, expresó Gómez.

Cabe destacar la privativa de libertad de los dos militares de Colombia, quienes cruzaron la frontera por error hacia territorio venezolano. “No sería la primera vez que ocurre con miliares tanto de la Guardia Nacional o del Ejército que han cruzado involuntariamente las líneas limítrofes establecidas”, indicó.

Recordó el incidente registrado el pasado mes de septiembre, cuando una avioneta militar que debía aterrizar en el aeropuerto Cipriano Castro de San Antonio del Táchira, pero aterrizó por accidente con cinco militares venezolanos en el aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Sin embargo, como parte de los acuerdos transfronterizos entre autoridades locales, se permitió el regreso de los funcionarios a Venezuela en menos de cuatro horas, situación que no ha ocurrido con los militares colombianos que recientemente fueron detenidos cuando dieron “un giro por equivocación” en su unidad (según autoridades de ese país) por el lado venezolano del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Cabe destacar que, incrementaron los protocolos para los venezolanos que ingresan con pasaporte a Táchira desde Colombia, ya que al momento de solicitar el sellado de ingreso por cualquiera de las taquillas del Saime ubicadas en los puentes internacionales, los funcionarios exigen a los ciudadanos poner la huella dactilar, dejarse fotografiar, además de preguntar hacia qué ciudad se dirige, pese a tratarse de su propio país.

Por otra parte, la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, alertó al Centro de Estudios para América Latina, por las “desapariciones forzadas” que se vienen registrando en Venezuela, tanto de nacionales como de extranjeros, como “una práctica sistemática generalizada del Estado venezolano”.