Canciller colombiano: En Venezuela no hay actas para nadie, por eso, no hay reconocimiento

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

El canciller Luis Gilberto Murillo habló de las razones por las cuales Colombia no reconoce el triunfo de Edmundo González. Dijo que “no es justo” que se señale que se “quemó” en la Cancillería del Gobierno Petro.

Por Semana

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

SEMANA: ¿Usted permanecerá al frente de la Cancillería en 2025?

LUIS GILBERTO MURILLO: Estoy a disposición del presidente Gustavo Petro hasta que él lo considere. A mi familia le había dicho que iba a estar en el cargo unos dos años y después miraría otros horizontes, y ya empecé el tercer año. Yo sé que tendré, ahora que salgamos de vacaciones, esa conversación con mi esposa y mis hijos, que siempre me aconsejan y me asesoran en estos temas. Sí, voy a tener esa conversación. La verdad es que la exigencia de estos cargos es inmensa. Por ejemplo, llevo tres meses en los que prácticamente uno duerme en el avión, se cambia de ropa en los aeropuertos y en ocasiones impacta las diferentes zonas horarias. El desgaste no es menor.

SEMANA: ¿Asistirá a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela?

L.M.: Contundentemente, no. El presidente está invitado y esa será una decisión que él tomará y comunicará en su debido tiempo. Me mantengo en que, si no hay actas, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no debe haber asistencia a ese acto de posesión. Mantenemos la relación de Estado a Estado con Venezuela, tenemos a millones de personas en esa frontera y no se pueden romper relaciones.

SEMANA: ¿Qué le recomienda a Petro? ¿Que asista a la posesión de Maduro?

L.M.: Si el presidente me pregunta, le daré mis recomendaciones, no me ha preguntado, es una decisión que él tomará y no quisiera interferir en su decisión. Pero usted ha escuchado mi planteamiento: si no hubo actas, no hay reconocimiento, pues no debe haber asistencia. Lo que sí digo es que a mí no me han invitado, entonces, no tengo que tomar esa decisión.

SEMANA: ¿Y si lo hubieran invitado a la posesión de Maduro?

L.M.: No asistiría.

SEMANA: ¿Por qué no ha reconocido el triunfo de Edmundo González?

L.M.: Porque no hay actas, no hay actas para nadie. Algunos dicen: “Sí están las actas y las hemos revisado”. Pero es que Venezuela tiene un proceso institucional de una Constitución y unas leyes, el cual no se siguió y no se presentaron. Si eso no se ha hecho, ahí hay algo como inconcluso. Lo que estamos diciendo es que no hay actas y no podemos reconocer porque tiene que haber un proceso institucional en el que participen las partes. Nosotros hemos planteado el tema con coherencia. El Pacto Histórico en Colombia, revisando actas, pudo aumentar el número de senadores que tenía porque se encontró que había unas inconsistencias, el proceso electoral le dio la razón. Creemos que ese es el proceso normal en cualquier democracia, porque las actas lo que hacen es concentrar la voluntad que se plasma en esos documentos. Y debe haber un marco legal constitucional que lo rige. Eso es lo que hemos visto que no se dio en el proceso de Venezuela.

Para leer la entrevista completa ingrese AQUÍ